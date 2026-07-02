Le corps d'une gagnante de concours de beauté retrouvé sous les décombres au Venezuela

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Le corps d'une gagnante de concours de beauté retrouvé sous les décombres au Venezuela

Les conséquences tragiques du puissant tremblement de terre survenu au Venezuela deviennent de plus en plus évidentes. Alors que les sauveteurs poursuivent le déblaiement des décombres, une personnalité célèbre, la gagnante du concours de beauté Skarlent Rodriguez, a été ajoutée à la liste des victimes.

Selon les informations, Skarlent Rodriguez, 23 ans, et son petit ami Jose Castro ont été retrouvés sous les décombres d'un immeuble résidentiel effondré dans la ville de Catia-la-Mar. Leurs proches espéraient qu'ils soient restés en vie jusqu'aux derniers instants.

Skarlent Rodriguez s'était fait connaître du grand public après avoir remporté le concours « Miss Grand Orlando 2025 ». Elle a ensuite participé au concours « Miss Grand Florida », mais n'a pas réussi à décrocher la couronne principale.

Selon les dernières données, le nombre de victimes du tremblement de terre meurtrier au Venezuela approche les 2 300 personnes. Bien que les sauveteurs continuent les recherches sous les décombres, l'espoir de trouver des survivants diminue progressivement.

Selon les données officielles, les corps de 2 295 citoyens décédés ont été extraits des décombres jusqu'à présent. Un deuil national de sept jours a été déclaré dans le pays à l'occasion de cette catastrophe.

Les experts ne excluent pas que le nombre de victimes puisse encore augmenter, car les opérations de déblaiement sont toujours en cours.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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