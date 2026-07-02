Venezuela : un homme retrouvé vivant après 8 jours sous les décombres

Un gardien de 43 ans, coincé sous les décombres après les puissants tremblements de terre survenus la semaine dernière au Venezuela, Ernan Alberto Gil Flores a été secouru vivant après huit jours. Sa survie est considérée comme un véritable miracle par les sauveteurs internationaux.

Il a été rapporté qu'il travaillait lors de son service de nuit dans le centre commercial Galerías Playa Grande dans la ville de La Guaira, lorsque deux séismes successifs de magnitude 7,2 et 7,5 ont frappé. Bien que le bâtiment environnant se soit effondré, une petite cabine de surveillance l'a protégé et a permis de maintenir une poche d'air.

Des spécialistes de la Croix-Rouge du Costa Rica ont confirmé qu'il était en vie dimanche. Selon les sauveteurs, Ernan a d'abord demandé que sa femme ne soit pas informée de sa survie, craignant que l'opération de sauvetage n'aboutisse pas.

Jeudi, Ernan a été extrait des décombres grâce à une opération complexe impliquant des sauveteurs du Chili, des États-Unis, du Portugal, du Mexique et d'autres pays. Ces derniers jours, un contact avait été établi via une caméra spéciale pour lui fournir de l'eau et des nutriments liquides.

Selon les données officielles, les séismes de magnitude 7,2 et 7,5 ont causé la mort de près de 2 200 personnes, plus de 11 000 blessés, et des dizaines de milliers d'autres sont toujours portés disparus.

L'attention se porte désormais sur l'aide aux populations touchées. Des milliers de personnes sont sans abri, et on observe une pénurie de nourriture et d'eau potable. Le Programme alimentaire mondial a déclaré qu'une aide humanitaire pour 500 000 personnes pendant trois mois est nécessaire.