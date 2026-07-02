Yandex travaille sur de nouvelles enceintes intelligentes : les modèles Nano, Tiny et Puls sont attendus

Le géant technologique russe Yandex prévoit d'élargir sa gamme d'enceintes intelligentes. L'entreprise a déposé des demandes d'enregistrement de plusieurs marques pour de nouveaux appareils, ce qui indique que la prochaine génération d'appareils fonctionnant avec l'assistant vocal Alisa arrivera bientôt sur le marché. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les documents apparus dans la base de données de Rospatent, l'entreprise a demandé l'enregistrement des noms "Nano", "Tiny", "Puls" et "Base" en tant que marques. Ces demandes ont été déposées fin mai et le processus d'enregistrement prend généralement plusieurs mois. Cette nouvelle est également importante pour les utilisateurs du marché ouzbek, où les produits Yandex sont largement répandus.

À quoi pourraient ressembler les nouveaux modèles ?

Pour l'instant, Yandex n'a pas révélé à quel type d'appareil ces noms correspondent exactement. Cependant, les noms eux-mêmes suscitent certaines spéculations. Par exemple, les noms "Nano" et "Tiny" (traduit de l'anglais par "très petit") pourraient indiquer l'arrivée de versions encore plus compactes ou abordables que les modèles actuels Yandex Stansiya Mini et Layt.

Les noms "Puls" et "Base" pourraient quant à eux souligner les capacités acoustiques des appareils. Peut-être que ces modèles seront équipés de basses plus puissantes ou de haut-parleurs spécialement optimisés pour l'écoute musicale. Les représentants de l'entreprise ont souligné qu'ils testaient actuellement différents noms et que toutes les marques déposées ne deviendraient pas forcément des produits finaux.

Le développement de l'écosystème Yandex

Aujourd'hui, la gamme Yandex Stansiya comprend plusieurs modèles adaptés aux différents besoins des utilisateurs. L'assortiment actuel se compose comme suit :

Midi — une enceinte intelligente de taille moyenne ;

Max — le modèle le plus puissant et le plus grand ;

Duo Max — le produit phare équipé d'un écran ;

Mini et Layt — des options compactes et abordables ;

Street — un modèle conçu pour une utilisation en extérieur.

En Ouzbékistan, l'écosystème Yandex, et en particulier l'assistant vocal Alisa, est très populaire. L'arrivée de nouveaux modèles permettra aux consommateurs locaux de rendre leur maison encore plus intelligente et de profiter de nouvelles technologies à des prix abordables. Les modèles compacts et économiques sont particulièrement demandés.

Rappelons que ces dernières années, Yandex s'est fortement concentré non seulement sur les logiciels, mais aussi sur la production de matériel (hardware). L'enregistrement de nouvelles marques montre l'intention de l'entreprise de renforcer son leadership sur le marché des appareils pour la maison intelligente.