Un couple arrêté après être monté à 443 mètres par amour

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Un couple arrêté après être monté à 443 mètres par amour

Le blogueur extrême Ivan Birkus, qui a grimpé illégalement au sommet du célèbre Empire State Building à New York, à environ 443 mètres de hauteur, a fait une demande en mariage surprise à sa petite amie Angela Nikolau.

Le couple a déployé une bannière indiquant que « le monde trouvera la paix lorsque la force de l'amour l'emportera sur l'amour du pouvoir ». Cet événement a suscité un grand intérêt parmi leurs abonnés sur les réseaux sociaux.

Cependant, les moments romantiques furent de courte durée. Après être redescendus, ils ont été arrêtés par les forces de l'ordre. Le couple est accusé d'intrusion illégale dans une zone sécurisée, de violation des règles de sécurité et de plusieurs autres infractions. Un procès les attend désormais avant leur lune de miel.

Il s'avère que ce n'est pas la première aventure dangereuse du couple. Ivan Birkus et Angela Nikolau sont connus pour avoir gravi des gratte-ciel, des ponts et des structures élevées dans divers pays sans équipement de sécurité. Un documentaire a même été réalisé sur leur vie extrême et leurs aventures.

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