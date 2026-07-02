OpenAI propose de céder 5 % de ses actions à un fonds souverain américain

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OpenAI propose de céder 5 % de ses actions à un fonds souverain américain

OpenAI, leader dans le domaine de l'AI, a pris une initiative inattendue. Le PDG Sam Altman propose la création d'un fonds souverain spécial sous l'égide du gouvernement des États-Unis et le transfert gratuit de 5 % des actions d'OpenAI. Cette étape vise non seulement à renforcer les liens de l'entreprise avec l'État, mais aussi à répartir les revenus générés par l'AI parmi le grand public. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Selon le Financial Times, cette proposition ne se limite pas à OpenAI. Le plan prévoit que d'autres grandes entreprises spécialisées dans les technologies AI allouent également une telle part. Par ce biais, les géants technologiques espèrent améliorer leurs relations avec le gouvernement et atténuer les pressions politiques potentielles à l'avenir.

Dividendes pour le peuple et coopération économique

Cette idée a été discutée pour la première fois en juin et a ensuite été confirmée par le président américain Donald Trump. Selon Trump, le peuple américain doit devenir un partenaire privilégié de ces entreprises et bénéficier directement de leur succès. Dans un document intitulé « Politique industrielle pour l'ère de l'intelligence » publié par OpenAI en avril, il est indiqué que les fonds du fonds pourraient être distribués aux citoyens sous forme de dividendes.

Une telle approche servirait à réduire les inégalités de richesse dans la société. Si le projet est réalisé, les citoyens ordinaires, indépendamment de leur capital initial, auront la possibilité de bénéficier de la croissance économique générée par les technologies AI. Cela est considéré comme un moyen de compenser les effets négatifs de la révolution technologique, comme la suppression d'emplois.

Obstacles politiques et propositions alternatives

Bien que l'initiative semble attrayante, son processus de mise en œuvre devrait être complexe. Selon les experts, la création d'un tel fonds souverain nécessite l'approbation du Congrès des États-Unis. Les opinions divergent dans les cercles politiques. Par exemple, le sénateur Bernie Sanders a fait une proposition plus radicale : il demande l'instauration d'une taxe unique de 50 % sur les actions des entreprises d'AI, ces fonds devant être orientés vers un fonds populaire.

Le modèle proposé par OpenAI n'en est qu'à ses débuts. Si ce système fonctionne, il pourrait définir un nouveau format de coopération entre les entreprises de haute technologie et l'État, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. Pour des pays en développement comme l'Ouzbékistan, cette expérience pourrait devenir un modèle important pour la régulation de l'économie numérique à l'avenir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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