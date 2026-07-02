Une mannequin et blogueuse célèbre annonce que sa fille de 2 ans a un cancer

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Une mannequin et blogueuse célèbre annonce que sa fille de 2 ans a un cancer

La célèbre blogueuse Nara Smith a annoncé que sa fille de 2 ans, Whimsy Lou, a été diagnostiquée avec un cancer. Elle l'a fait savoir à ses fans via une vidéo publiée sur sa page Instagram.

La blogueuse de 24 ans a déclaré que ce diagnostic a été posé à sa fille à la fin de l'année dernière. Selon elle, tout a commencé après avoir remarqué un signe suspect sur le corps de sa petite fille. Nara et son mari, le mannequin Lucky Blue Smith, ont d'abord emmené leur enfant aux urgences, mais les médecins n'ont pas pu tirer de conclusion précise.

Plus tard, après un examen pédiatrique, il leur a été recommandé de se rendre d'urgence dans un hôpital pour enfants. Nara a souligné que c'est à ce moment-là qu'elle a pensé pour la première fois que sa fille pouvait avoir un cancer.

Après de nombreuses radiographies, échographies et biopsies, les médecins ont annoncé que Whimsy Lou souffrait d'un cancer et que la maladie s'était propagée à d'autres parties de l'organisme. C'est pourquoi il a été recommandé de commencer immédiatement des traitements de chimiothérapie.

Selon la blogueuse, ce processus a été très difficile pour toute la famille. Parallèlement, ils ont essayé d'accorder de l'amour et de l'attention à leurs autres enfants — Rumble Honey, Slim Easy et Fauni Golden. Lucky Blue Smith a également une fille nommée Gravity, née d'une relation précédente.

Nara Smith a également expliqué que c'était la raison pour laquelle elle était moins active sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Elle a déclaré avoir partagé cette histoire pour que d'autres familles ne négligent pas les signes suspects chez leurs enfants et consultent un médecin à temps.

De plus, la blogueuse a exprimé sa gratitude envers tous les médecins et infirmières qui ont aidé au processus de traitement de son enfant, saluant hautement leur travail.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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