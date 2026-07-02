TV Time, l'application favorite des fans de séries et de films, ferme ses portes

La plateforme TV Time, populaire auprès de millions d'utilisateurs à travers le monde pour le suivi des séries et des films, va fermer. L'administration de l'application a annoncé dans un avis officiel aux utilisateurs que le service cessera complètement ses activités à partir du 15 juillet 2026. Cette décision a été une nouvelle inattendue pour de nombreux cinéphiles, car la plateforme était devenue un centre communautaire majeur. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Selon les représentants de l'entreprise, les coûts de maintenance de l'application gratuite sont devenus excessifs, et la demande pour un passage à un modèle d'abonnement payant n'est pas suffisante. Cependant, selon les experts du secteur, la raison principale de la fermeture de TV Time n'est pas financière, mais réside dans la nouvelle stratégie de l'entreprise orientée vers les technologies d'intelligence artificielle (AI). C'est ce que rapportent les publications TechCrunch et ixbt.com.

La course à l'intelligence artificielle et les changements stratégiques

Whip Media, propriétaire de TV Time, a été acquise début 2025 par le fonds d'investissement Blue Torch Capital. Les nouveaux propriétaires voient l'avenir de l'entreprise uniquement dans le domaine de l'intelligence artificielle. Par conséquent, Whip Media a décidé de concentrer son attention sur des plateformes AI plus rentables, comme Helix, plutôt que sur des applications grand public simples. Le système Helix s'occupe de l'analyse du streaming et de l'automatisation des chaînes d'approvisionnement média.

Selon les données d'Appfigures, l'application TV Time a été téléchargée plus de 26 millions de fois et a même accueilli 29 000 nouveaux utilisateurs au cours du dernier mois. Malgré cela, sur le marché technologique actuel, les entreprises privilégient les modèles économiques basés sur l'intelligence artificielle plutôt que la base d'utilisateurs. Auparavant, Mozilla avait réduit son attention envers son service Pocket pour des raisons similaires.

Fait intéressant, Whip Media a préféré fermer complètement l'application plutôt que de la vendre. On suppose que l'entreprise ne souhaite pas que sa précieuse base de données tombe entre les mains de concurrents. Les données sur les goûts et les notes des spectateurs collectées par TV Time au fil des ans sont considérées comme très précieuses pour le marché des médias.

Qu'adviendra-t-il des données des utilisateurs ?

Les principales mesures de sécurité liées à la fermeture de la plateforme sont les suivantes :

À partir du 15 juillet 2026, l'application sera retirée de toutes les boutiques (App Store et Google Play) ;

Les utilisateurs peuvent exporter toutes leurs notes et leur historique de visionnage avant cette date ;

L'entreprise garantit que toutes les données personnelles seront supprimées et ne seront pas utilisées à des fins commerciales.

Pour les fans de séries en Ouzbékistan, cette plateforme était également un outil pratique. Beaucoup utilisaient TV Time pour marquer les épisodes vus et suivre les dates de sortie des nouvelles saisons. Désormais, les utilisateurs seront contraints de passer à des services alternatifs tels que Letterboxd ou Trakt. Cet événement prouve une fois de plus l'influence massive de la tendance AI dans le monde technologique.