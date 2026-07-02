Inspur présente le mini-PC abordable et compact Inspur 3200U

Alors que la demande pour les appareils compacts augmente sur le marché des technologies informatiques, Inspur a dévoilé son nouveau modèle de mini-PC, l'Inspur 3200U. Cet appareil attire l'attention des passionnés de technologie non seulement par sa petite taille, mais aussi par son boîtier métallique et son assistant AI intégré. C'est ce qu'indique le site Ixbt.com dans son rapport.

Le nouveau dispositif est basé sur le processeur AMD Ryzen 3 3200U. Pour assurer la stabilité du système, il est équipé de 8 GB de RAM DDR4 et d'un SSD de 256 GB. Les ingénieurs d'Inspur ont atteint un résultat remarquable en termes de compacité : les dimensions de l'appareil ne sont que de 117 x 111 x 35,8 millimètres, ce qui permet d'économiser considérablement l'espace sur le bureau.

Spécifications techniques et interfaces de connexion

Selon ixbt.com, le boîtier de l'Inspur 3200U est entièrement fabriqué en métal, ce qui lui donne non seulement un aspect moderne, mais améliore également la dissipation thermique. Pour la connectivité réseau, l'appareil dispose d'un module Wi-Fi double bande. Il est également satisfaisant de noter que le nombre de ports pour les périphériques externes est suffisant.

Le panneau avant de l'appareil comprend deux ports USB-A (vitesse 5 Gbps) et un connecteur audio de 3,5 mm. Le panneau arrière dispose des ports suivants :

Deux ports USB-A (480 Mbps) ;

Deux ports USB-C modernes ;

Un port réseau RJ45 ;

Deux sorties vidéo HDMI.

Intelligence artificielle et logiciel

L'une des particularités du modèle Inspur 3200U est la présence d'un assistant intelligent fonctionnant localement, nommé Lingxi Youyan Agent. Il aide les utilisateurs à accomplir des tâches quotidiennes grâce aux capacités de l'AI. Le fabricant a souligné que ce mini-PC supporte pleinement les systèmes d'exploitation Windows et Linux.

Concernant le prix, la nouveauté est commercialisée sur le marché chinois au prix de 1999 yuans (environ 295 dollars US). Ce prix abordable et sa large fonctionnalité en font un choix attractif aussi bien pour le travail de bureau que comme centre multimédia à domicile.

Sur le marché ouzbek, ces ordinateurs compacts deviennent également populaires, notamment parmi les institutions éducatives et les petites entreprises. L'Inspur 3200U devrait se démarquer de ses concurrents grâce à son boîtier métallique et son ensemble complet de ports.