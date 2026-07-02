Intel augmente les prix de ses processeurs populaires : la série Core Ultra 200S devient plus chère

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Intel augmente les prix de ses processeurs populaires : la série Core Ultra 200S devient plus chère

Intel, acteur majeur du marché des semi-conducteurs, a révisé les prix officiels de ses processeurs de la gamme Core Ultra 200S Plus destinés aux ordinateurs de bureau. Ces changements, effectués discrètement par l'entreprise, ont été reflétés dans la base de données officielle Intel ARK. Cette mesure témoigne d'un changement de politique tarifaire sur le marché des puces de nouvelle génération. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Les changements les plus notables concernent les modèles Core Ultra 7 270K Plus et Core Ultra 5 250K Plus. Plus précisément, le prix conseillé du Core Ultra 7 270K Plus a été fixé entre 340 et 350 dollars, en fonction du volume de commande. Il convient de noter que ce processeur était auparavant évalué à un prix nettement inférieur. Le modèle Core Ultra 5 250K Plus n'a pas été épargné : son prix est passé de 200 dollars à 220-230 dollars.

Situation réelle du marché et prix officiels

Selon les analystes de VideoCardz, cette hausse des prix mise en œuvre par Intel n'est pas une surprise. Par exemple, le modèle Core Ultra 7 270K Plus ne s'est pratiquement jamais vendu au prix de lancement annoncé de 300 dollars depuis sa sortie. Dans les réseaux de vente au détail, cette puce a toujours été vendue plus cher que le prix officiel. Par conséquent, on peut considérer qu'Intel a simplement aligné les chiffres officiels sur la situation réelle du marché.

Compte tenu de la forte demande pour les processeurs Intel sur le marché ouzbek, ce changement de prix pourrait également affecter les tarifs dans les magasins locaux. Habituellement, suite à une augmentation du prix de vente conseillé (MSRP) par le fabricant, les coûts de logistique et de douane s'ajoutent, entraînant une hausse supplémentaire du prix final pour le consommateur.

Selon les experts, cette révision des prix est une tentative d'Intel d'optimiser ses revenus et de couvrir les coûts de production. La série Core Ultra se distingue par son efficacité énergétique et ses hautes performances, ce qui les rend populaires parmi les passionnés de jeux vidéo et les créateurs de contenu professionnels.

Pour l'instant, ces changements ne sont mis à jour que dans la base de données, et il est possible que tous les détaillants n'augmentent pas leurs prix simultanément. Cependant, il est prévu que de nouveaux lots de puces Intel apparaissent sur le marché mondial à un prix plus élevé dans les semaines à venir. Il est conseillé aux utilisateurs prévoyant d'assembler un ordinateur de prendre en compte ces changements.

IntelProcesseurTechnologieCore UltraMarché
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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