Des arbitres ouzbeks dirigeront le match Paraguay-France

Le corps arbitral dirigé par l'arbitre FIFA ouzbek Ilgiz Tantashev a été nommé pour le match opposant le Paraguay à la France, qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026.

Tantashev sera assisté par les arbitres assistants Andrey Sapenko et Timur Gaynullin. Ainsi, les arbitres ouzbeks officieront également lors de la phase à élimination directe du Mondial.

La rencontre aura lieu le 4 juillet à Philadelphie, aux États-Unis. Le match coïncide avec les célébrations du 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis.

C'est pourquoi la présence de hauts dignitaires de l'État au stade est attendue.