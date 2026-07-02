Ten Hag candidat principal pour l'équipe nationale des Pays-Bas

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Ten Hag candidat principal pour l'équipe nationale des Pays-Bas

L'ancien entraîneur des clubs Manchester United et Ajax, Erik ten Hag, pourrait succéder à Ronald Koeman à la tête de l'équipe nationale des Pays-Bas.

Selon le journaliste Nicolo Schira, le spécialiste de 55 ans est l'un des principaux candidats envisagés par l'association nationale de football.

La candidature de Ten Hag est à l'étude

L'association néerlandaise de football a entamé la recherche d'un nouvel entraîneur principal.

Selon la source, Erik ten Hag figure sur la liste des spécialistes susceptibles de prendre la tête de la sélection.

Il est reconnu pour sa carrière réussie à l'Ajax ainsi que pour son expérience dans les championnats d'Angleterre et d'Allemagne.

Arne Slot également candidat

Un autre candidat principal pour le poste de sélectionneur des Pays-Bas est l'ancien coach de Liverpool, Arne Slot.

Ainsi, la fédération a actuellement deux spécialistes néerlandais de renom devant elle :

  • Erik ten Hag ;

  • Arne Slot.

Pour l'instant, aucune décision officielle n'a été annoncée concernant l'entraîneur qui sera privilégié.

Koeman quittera son poste le 31 juillet

L'association néerlandaise de football a officiellement annoncé le 1er juillet que le contrat de Ronald Koeman prendrait fin le 31 juillet.

L'entraîneur actuel quittera ses fonctions à l'expiration de son accord.

Par la suite, les « Oranje » devraient se préparer pour les prochaines compétitions sous la direction d'un nouvel entraîneur.

Le dernier poste de Ten Hag était au Bayer

Erik ten Hag a dernièrement exercé au club de Bayer Leverkusen.

Il a dirigé l'équipe de juillet à septembre 2025. Cependant, sa carrière en Allemagne n'a pas duré longtemps.

Sous la direction de Ten Hag, le Bayer n'a disputé que trois matchs officiels.

Qui les Pays-Bas choisiront-ils ?

L'association néerlandaise de football fait face à un choix important.

Ten Hag a prouvé, via son parcours à l'Ajax, qu'il connaît bien le système du football néerlandais. Arne Slot, quant à lui, est reconnu pour son style offensif et ses visions tactiques modernes.

Désormais, la question principale est : Ten Hag lancera-t-il une nouvelle ère avec la sélection néerlandaise ou la fédération choisira-t-elle Arne Slot ?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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