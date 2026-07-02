L'homme qui a sauvé 6 millions d'abeilles

À Singapour, Clarence Chua, 42 ans, s'est consacré à déplacer les abeilles vers des endroits sûrs plutôt qu'à les exterminer, réussissant au cours des six dernières années à sauver près de 6 millions d'abeilles. C'est ce qu'a rapporté Reuters.

Clarence Chua récolte prudemment les ruches d'abeilles, sans bandana ni gants, en se fiant uniquement à son expérience, pour les placer dans des boîtes en bois spéciales. Il les déplace ensuite vers des zones sûres, parfois même dans son propre apiaire.

Selon lui, si l'on traite les abeilles avec respect et qu'on ne les menace pas, elles n'attaquent pas l'homme.

À Singapour, les personnes dont la maison ou le jardin est envahi par des abeilles font généralement appel à des services de lutte antiparasitaire. Ces services détruisent la ruche en quelques minutes. Cependant, Clarence a réussi à convaincre la population de sauver les abeilles plutôt que de les exterminer. Il effectue ce service moyennant paiement, selon la taille de la ruche.

Au cours des six dernières années, il a déplacé en moyenne 100 ruches par an. Cela signifie que la vie d'environ 6 millions d'abeilles a été préservée . Lors du processus de transfert, la reine, les larves et les ouvrières sont conservées ensemble, puis installées dans trois apiaires gérés par Clarence.

Au fil de son activité, il a sauvé des abeilles d'endroits très insolites. Il a notamment déplacé en toute sécurité une ruche provenant d'un sanctuaire dans un complexe résidentiel, et même une ruche installée dans le moteur d'un avion. L'avion ne pouvait pas décoller tant que les abeilles n'avaient pas été retirées.

Comme la culture du sauvetage des abeilles se popularise, les conseils municipaux de Singapour font désormais appel aux services de Clarence pour déplacer les ruches dans les logements sociaux.

Cependant, ce travail n'est pas sans risque. Une fois, alors qu'il s'approchait d'un essaim qu'il pensait calme, elles l'ont attaqué et l'ont piqué près de 100 fois en trente secondes. Après cet incident, il affirme avoir compris qu'il ne faut jamais sous-estimer la nature.

Clarence promeut activement l'idée de la protection des abeilles sur les réseaux sociaux. Ses vidéos à la première personne ont attiré l'attention de milliers de followers.

Il souligne que sans les abeilles, la récolte de fruits et légumes pourrait diminuer drastiquement ou leurs prix pourraient augmenter considérablement. C'est pourquoi la préservation des abeilles est cruciale pour la vie humaine et la sécurité alimentaire.