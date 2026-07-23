Épidémie d'Ebola au Congo : près de 3 millions d'enfants en danger

·58·Monde
Épidémie d'Ebola au Congo : près de 3 millions d'enfants en danger

Dans l'est de la République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola devient une menace croissante pour les enfants. L'UNICEF rapporte que le nombre de cas a atteint près de 1 000, et environ 3 millions de mineurs vivent dans des zones à haut risque.

La directrice exécutive de l'UNICEF, Catherine Russell, a déclaré qu'en Ituri, des enfants ont perdu leur mère ou leurs deux parents à cause d'Ebola. Au 19 juin, les enfants et les adolescents représentaient environ 15 % des cas confirmés. Plus de 25 % des décès concernaient également cette tranche d'âge.

La probabilité de décès chez les enfants et les adolescents est presque deux fois plus élevée que chez les adultes. Mongbwalu, Rwampara et Bunia restent les principaux foyers. Des cas ont également été signalés au Nord-Kivu et au Sud-Kivu.

En Ituri, 135 enfants ayant perdu leurs parents bénéficient d'un soutien psychologique, de services sociaux et de soins alternatifs. Une crèche spéciale pour les nourrissons séparés de leurs parents fonctionne dans le centre de traitement, et deux autres centres devraient ouvrir. L'épidémie prive également certains enfants d'accès à l'école, aux soins médicaux, à la nourriture, à l'eau potable et aux services d'assainissement, aggravant leur quotidien.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Un mini-hélicoptère s'écrase en Chine : deux touristes blessésUn mini-hélicoptère s'écrase en Chine : deux touristes blessésAujourd'hui, 03:02«Il faut de nouvelles idées» : des négociations secrètes ont eu lieu entre les États-Unis et la Russie«Il faut de nouvelles idées» : des négociations secrètes ont eu lieu entre les États-Unis et la RussieAujourd'hui, 00:26Le Japon se prépare à la transplantation de reins de porc chez l'hommeLe Japon se prépare à la transplantation de reins de porc chez l'hommeHier, 21:28La championne japonaise de Roland-Garros, Rika Hiraki, arrêtéeLa championne japonaise de Roland-Garros, Rika Hiraki, arrêtéeHier, 20:23Un procureur arrêté dans l'affaire de la mort de Mehrona Noibova, 23 ansUn procureur arrêté dans l'affaire de la mort de Mehrona Noibova, 23 ansHier, 20:07La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnesLa tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnesHier, 19:12
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
L'étrange requête de Lamine Yamal à la Fédération espagnole suscite de nombreux débats
L'étrange requête de Lamine Yamal à la Fédération espagnole suscite de nombreux débats
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Deux sœurs découvrent leur propre photo dans une location de vacances
Deux sœurs découvrent leur propre photo dans une location de vacances
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois