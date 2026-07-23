Épidémie d'Ebola au Congo : près de 3 millions d'enfants en danger

Dans l'est de la République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola devient une menace croissante pour les enfants. L'UNICEF rapporte que le nombre de cas a atteint près de 1 000, et environ 3 millions de mineurs vivent dans des zones à haut risque.

La directrice exécutive de l'UNICEF, Catherine Russell, a déclaré qu'en Ituri, des enfants ont perdu leur mère ou leurs deux parents à cause d'Ebola. Au 19 juin, les enfants et les adolescents représentaient environ 15 % des cas confirmés. Plus de 25 % des décès concernaient également cette tranche d'âge.

La probabilité de décès chez les enfants et les adolescents est presque deux fois plus élevée que chez les adultes. Mongbwalu, Rwampara et Bunia restent les principaux foyers. Des cas ont également été signalés au Nord-Kivu et au Sud-Kivu.

En Ituri, 135 enfants ayant perdu leurs parents bénéficient d'un soutien psychologique, de services sociaux et de soins alternatifs. Une crèche spéciale pour les nourrissons séparés de leurs parents fonctionne dans le centre de traitement, et deux autres centres devraient ouvrir. L'épidémie prive également certains enfants d'accès à l'école, aux soins médicaux, à la nourriture, à l'eau potable et aux services d'assainissement, aggravant leur quotidien.