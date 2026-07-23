Un homme devient une star d'Internet après avoir imité les gestes de Trump (vidéo)

Un incident inattendu s'est produit lors du discours du président américain Donald Trump le 22 juillet à Marietta, en Géorgie. Un homme assis derrière la scène a commencé à reproduire presque à l'identique les mouvements de mains, les expressions faciales et les gestes de Trump pendant qu'il parlait.

Les actions de l'homme n'ont pas échappé aux caméras qui filmaient le direct. On peut voir sur les images qu'il lève la main au moment même où Trump le fait, et qu'il imite les expressions du président en quelques secondes.

Après avoir été publiée sur les réseaux sociaux, la vidéo est devenue virale en peu de temps. Les utilisateurs l'ont surnommé le « deuxième Trump », multipliant les blagues et les mèmes.

Résultat : cet homme, qui assistait à l'événement en tant que simple spectateur, est devenu célèbre sur Internet et une véritable star du web grâce à cette vidéo.