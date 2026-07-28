Rosatom présente un arrêt de bus en composite d'une durée de vie de 25 ans

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Rosatom présente un arrêt de bus en composite d'une durée de vie de 25 ans

La LLC « Central Polymer Composites », filiale de la state corporation Rosatom, a développé un arrêt de bus en composite moderne conçu pour une utilisation à long terme et pleinement conforme au concept de la « Smart City ». Cette construction innovante, grâce à sa durabilité et ses capacités techniques, devrait constituer une étape importante dans l'amélioration des infrastructures urbaines. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations diffusées par le service de presse de Rosatom, le nouvel arrêt se distingue par une haute résistance à la corrosion et aux variations extrêmes de température. Les spécialistes soulignent que la durée de vie de ce produit est d'au moins 25 ans, ce qui garantit une efficacité économique à long terme pour les villes.

Technologies modernes et commodités

La construction de cet objet d'infrastructure prévoit non seulement la robustesse, mais aussi un haut niveau de confort pour les passagers. En particulier, il est possible d'équiper l'arrêt d'un panneau d'affichage électronique, d'un système de vidéosurveillance et d'un réseau Wi-Fi sans fil.

De plus, les citadins pourront utiliser les ports USB et Type-C pour recharger leurs appareils mobiles. Le projet comprend également un bouton d'appel d'urgence spécial, des radiateurs infrarouges pour le chauffage les jours de froid et des panneaux solaires comme source d'énergie écologique.

Facilité d'installation et flexibilité

Le fabricant note que cette nouvelle solution en composite attire également l'attention par son faible poids et la simplicité du processus d'installation. Cela permet d'installer rapidement la structure en peu de temps à n'importe quel point de la ville.

Il est noté que ces arrêts peuvent être adaptés aux besoins climatiques et fonctionnels d'une zone et d'une région spécifiques. Cette approche correspond aux tendances mondiales en matière d'urbanisme visant à accroître l'architecture moderne et l'efficacité énergétique.

RosatomMatériaux CompositesSmart CityInfrastructure UrbaineTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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