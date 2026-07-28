Pedro Sánchez a répondu de manière émouvante au dessin des enfants de Gaza

·77·Monde
Pedro Sánchez a répondu de manière émouvante au dessin des enfants de Gaza

Le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a adressé un message vidéo émouvant aux enfants palestiniens et aux jeunes artistes de la bande de Gaza. Dans celui-ci, le chef du gouvernement a souligné que le peuple espagnol est aux côtés des Palestiniens, leur apportant un réconfort moral sincère.

Zamin.uz Il présente les détails de ce message sincère du Premier ministre espagnol et du dessin qui a fait sensation, réalisé au milieu des ruines de Gaza.

1. L'initiative des enfants de Gaza et la réponse émouvante de Sánchez

Ce message vidéo est apparu après qu'un portrait de Pedro Sánchez a été peint sur le mur d'un bâtiment détruit à Gaza. Réalisé par de jeunes artistes — Layan Al-Gwaq, Obai Karim et leurs pairs —, ce dessin s'est rapidement propagé sur les réseaux sociaux, devenant un symbole de gratitude pour le soutien politique et moral constant de l'Espagne envers la Palestine.

Le chef du gouvernement espagnol a salué ce geste sincère et a exprimé sa profonde gratitude aux jeunes artistes.

Extrait du message vidéo de Pedro Sánchez :

« Merci, Layan, et merci aux jeunes artistes. C'est un geste vraiment merveilleux. Au milieu de toutes les souffrances que vous traversez, il est très significatif que vous ayez pris le temps de nous montrer votre amour.

Je veux que vous sachiez : le peuple espagnol vous entend, voit votre douleur, vous aime et ne vous a pas oubliés. J'espère qu'bientôt vous pourrez retourner à l'école, dessiner sans peur et vivre en paix. »

Faits clés sur le message de Pedro Sánchez et la position de l'Espagne

Aspect / Indicateur

Détails

Auteur du message

Le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez

Destinataires

Layan Al-Gwaq, Obai Karim et les jeunes artistes de Gaza

Motif du message

La peinture du portrait de Sánchez sur le mur des ruines

Message principal

« Le peuple espagnol vous entend, vous voit, vous aime et ne vous a pas oubliés »

Statut diplomatique

L'Espagne a officiellement reconnu l'État de Palestine

2. La position ferme et cohérente de l'Espagne sur Gaza

L'Espagne est l'un des pays de l'Union européenne qui a officiellement reconnu l'indépendance de la Palestine et qui élève la voix la plus active contre la crise humanitaire à Gaza.

Le gouvernement espagnol, dirigé par Pedro Sánchez, s'est récemment distingué par ses efforts diplomatiques fermes sur Gaza lors de forums et de sommets internationaux, ainsi que par ses exigences de protection des civils. Le dessin au milieu des ruines et la réponse qui lui a été apportée sont devenus l'expression éclatante du lien humain et moral entre les deux peuples.

Dans la situation complexe de Gaza, l'espoir, l'art et l'aspirations à la paix restent au centre de l'attention de la communauté internationale.

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Selon vous, quel rôle joue la position des pays européens face à la crise à Gaza et leurs efforts diplomatiques pour parvenir à la paix ? Laissez votre avis dans les commentaires !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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