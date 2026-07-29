Cristiano Ronaldoet son départ potentiel de l'équipe nationale du Portugal pourraient avoir un impact commercial majeur sur le football du pays. Compte tenu de l'intérêt mondial, des contrats publicitaires et de la valeur médiatique qui lui sont associés, les pertes pourraient s'élever à des milliards de dollars.

Le football portugais est connu dans le monde entier sous le nom de Ronaldo depuis près de deux décennies. Les matchs auxquels il a participé ont attiré plus de spectateurs, accru l'intérêt des sponsors internationaux pour l'équipe nationale et maintenu constamment le football du pays sous les feux de la rampe de la presse mondiale.

Le dernier match de Ronaldo pour l'équipe nationale pourrait avoir lieu en Ligue des nations. S'il met fin à sa carrière internationale après cela, la Fédération portugaise de football devra façonner l'image d'un nouveau leader.

Actuellement, Ronaldo continue de poursuivre son objectif de marquer 1000 buts. L'équipe nationale sera confrontée à la question de savoir comment compenser non seulement sa place sur le terrain, mais aussi l'impact commercial accumulé au fil des ans.