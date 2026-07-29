La mort mystérieuse de 14 éléphants au Kenya déclenche une enquête sérieuse

La mort mystérieuse de 14 éléphants dans le sud du Kenya, près du célèbre parc national d'Amboseli, a suscité de vives inquiétudes parmi les autorités du pays et les organisations de protection de la nature. Une enquête urgente et spéciale a été lancée à ce sujet par le Service de la faune du Kenya (KWS), selon BBC.

Il est rapporté que des spécialistes examinent en détail les carcasses des éléphants décédés. Des échantillons de tissus ont été envoyés dans des laboratoires spéciaux afin d'en déterminer la cause. Les scientifiques tentent de savoir si la mort a été provoquée par une maladie, un empoisonnement ou d'autres facteurs.

Le parc national d'Amboseli et ses environs bordent la Tanzanie et sont reconnus comme l'un des sanctuaires de faune sauvage les plus célèbres au monde. Cet écosystème est réputé pour sa riche biodiversité et son grand nombre d'éléphants.

Les autorités ont souligné qu'il s'agit de la première fois en plusieurs décennies qu'une mortalité d'éléphants d'une telle ampleur est enregistrée dans cette région. Le fait qu'un tel incident se produise dans une zone où la lutte contre le braconnage est particulièrement efficace inquiète d'autant plus les experts.

Selon le KWS, aucun facteur unique responsable de la mort de tous les éléphants n'a encore été identifié. Les animaux décédés sont d'âges et de sexes différents, ce qui indique que la situation ne se limite pas à une seule famille ou à un groupe particulier.

Selon le chef du service de presse du KWS, Duncan Wanyama, les carcasses d'éléphants ont été retrouvées dans diverses zones situées à environ 15 à 30 kilomètres des limites du parc national d'Amboseli.

Selon les données de la Fondation de surveillance des éléphants d'Amboseli, plus de 2 000 éléphants vivaient dans cet écosystème en 2025. Les spécialistes expriment l'espoir que les résultats de l'enquête apporteront de la clarté sur cet événement mystérieux.