Tragédie familiale aux USA : un homme abat sa femme et ses six enfants

Une terrible tragédie familiale s'est produite à Grand Haven, dans l'État du Michigan, aux États-Unis. Les corps de huit membres d'une même famille ont été retrouvés dans une maison.

Selon l'enquête préliminaire, Christopher Karolkevich, 47 ans, a abattu avec une arme à feu sa femme Amanda, 39 ans, ainsi que leurs six enfants âgés de 5 à 15 ans, sur fond de conflits familiaux et de jalousie.

Par la suite, le suspect a tenté d'effacer les traces du crime. Il a mis le feu à plusieurs endroits de la maison avant de se suicider.

Selon les médias, la défunte Amanda avait précédemment tenté de sauver son mariage malgré l'infidélité de son mari. Elle avait partagé ses sentiments à ce sujet sur ses réseaux sociaux.

Actuellement, les forces de l'ordre poursuivent l'enquête sur cet incident. Tous les détails de la tragédie sont en cours d'éclaircissement.