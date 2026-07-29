Des salles de prière seront désormais aménagées dans les écoles d'Istanbul

·54·Monde
Des salles de prière seront désormais aménagées dans les écoles d'Istanbul

Dans les écoles d'Istanbul, des salles de prière seront aménagées pour les élèves et le personnel. Une directive en ce sens a été signée par le gouverneur Davut Gül. Le document, officialisé le 22 avril, a été transmis aux sous-préfetures des 39 districts d'Istanbul.

Conformément à la directive, les projets des nouvelles écoles à construire devront obligatoirement inclure un espace réservé à une salle de prière. Cette pièce doit être suffisamment spacieuse et adaptée pour accomplir la prière du vendredi ensemble.

Dans les anciennes écoles déjà en activité, la construction d'un nouveau bâtiment ne sera pas exigée. Une salle adéquate parmi celles existantes y sera sélectionnée et rééquipée pour la prière.

L'administration municipale a justifié cette décision par le droit des élèves et du personnel des établissements scolaires d'accomplir librement leurs pratiques religieuses. La présence d'une salle de prière au sein même de l'école réduira également le besoin pour les élèves de sortir le vendredi.

Il est prévu ainsi de prévenir les cas d'absentéisme scolaire ou d'interruption du processus éducatif en raison de la prière du vendredi.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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