Le FC Barcelone a rencontré un obstacle majeur dans ses efforts pour renforcer son secteur offensif. Les deux premières offres officielles soumises par les Catalans pour le talentueux attaquant de Bournemouth, Eli Junior Kroupi, ont été rejetées par le club anglais. Bien que le staff technique dirigé par Hansi Flick souhaite attirer le jeune joueur français, les représentants de la Premier League maintiennent une position ferme dans les négociations, rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations diffusées par Goal.com, le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, considère ce transfert comme une alternative à Julian Alvarez, l'attaquant de l'Atlético Madrid, qui reste l'une des principales cibles. Remarqué pour ses performances éclatantes avec Lorient et récemment transféré à Bournemouth, le joueur de 20 ans a attiré l'attention des Catalans grâce à sa vitesse et ses qualités techniques.

Exigences financières et négociations entre les clubs

D'après L'Équipe, la direction de Bournemouth a immédiatement rejeté les deux offres envoyées pour le jeune avant-centre. Il est indiqué que ces deux propositions étaient inférieures à 100 millions d'euros. Néanmoins, l'intérêt des champions en titre de la Liga n'a pas laissé le joueur indifférent, et Kroupi a exprimé sa joie face à la perspective d'un transfert au Camp Nou.

Il a été révélé qu'Eli Junior Kroupi avait établi la saison dernière un record du plus grand nombre de buts marqués par un adolescent lors de ses débuts en Premier League, en réussissant à inscrire 13 buts. De plus, des photos d'enfance du joueur portant le maillot du FC Barcelone ont circulé sur Internet, témoignant de son affection d'enfance pour ce club. Actuellement, l'attaquant a demandé à ses représentants de l'aider sur la question du transfert et espère qu'un accord sera trouvé entre les clubs.

La situation du transfert de Julian Alvarez

Il est noté qu'Eli Junior Kroupi constitue pour l'instant le plan B du FC Barcelone. Le président du club, Joan Laporta, travaille personnellement à l'acquisition de Julian Alvarez, qui traverse une période difficile à l'Atlético Madrid. L'attaquant argentin demeure la principale priorité d'Hansi Flick.

Cependant, le PDG de l'Atlético Madrid, Miguel Angel Gil Marin, se montre extrêmement ferme à ce sujet et a souligné que le club n'avait pas l'intention de vendre son leader à bas prix. La dernière offre du FC Barcelone, avoisinant les 100 millions d'euros, n'a pas non plus réussi à faire changer d'avis le club madrilène. Par conséquent, le club catalan se voit contraint de poursuivre des négociations complexes sur plusieurs fronts de transfert simultanément.