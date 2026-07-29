Arsenal intensifie les négociations pour le transfert de Bruno Guimarães

Le club londonien d'Arsenal a entamé des négociations actives avec Newcastle pour finaliser le transfert du milieu de terrain central Bruno Guimarães. Selon talkSPORT, les « Gunners » ont fait du footballeur brésilien leur cible prioritaire pour renforcer l'effectif de l'entraîneur Mikel Arteta, et les parties progressent sérieusement vers un accord, rapporte Goal.com rapporte .

Bien que Newcastle affirme qu'il n'y a pas eu de contacts officiels, des progrès significatifs auraient été réalisés en vue d'un accord verbal. La valeur de ce transfert devrait dépasser 75 millions de livres sterling, et le club londonien a l'intention de boucler l'opération le plus rapidement possible.

Conditions personnelles convenues

Le fait que les conditions personnelles aient déjà été convenues entre Arsenal et le joueur brésilien a accéléré ce transfert. Cependant, cette situation a provoqué quelques malentendus entre les deux clubs. Les représentants de Newcastle se sont montrés surpris qu'aucune offre écrite officielle n'ait été reçue, malgré le battage médiatique. Les sources d'Arsenal, quant à elles, insistent sur le fait que trois offres verbales ont été soumises.

Le départ du capitaine pourrait être un coup dur pour Newcastle. Lors du mercato estival, le club a déjà vendu Anthony Gordon à Barcelone (70 millions de livres) et Sandro Tonali à Tottenham (environ 100 million de livres). Si Bruno Guimarães s'en va également, l'équipe perdra les deux tiers de son milieu de terrain titulaire de la saison dernière.

L'avis de l'entraîneur

L'entraîneur de Newcastle, Eddie Howe, s'est ouvert sur la situation après le match nul (1:1), admettant qu'il ne pouvait pas contrôler pleinement l'avenir du joueur de 28 ans. Il a souligné que Bruno est un capitaine fantastique pour le club et qu'ils entretiennent de bonnes relations.

« J'ai beaucoup parlé avec Bruno, c'est un homme formidable. Je ne sais pas de quoi sera fait son avenir, ce ne sont que des suppositions. Il doit revenir le 31 juillet et il n'y a aucune raison pour qu'il ne rentre pas », a déclaré Howe. Le contrat du joueur courant encore sur deux ans, Newcastle conserve une position de force sur le marché des transferts.