Arsenal intensifie les négociations pour le transfert de Bruno Guimarães

·37·Sport
Arsenal intensifie les négociations pour le transfert de Bruno Guimarães

Le club londonien d'Arsenal a entamé des négociations actives avec Newcastle pour finaliser le transfert du milieu de terrain central Bruno Guimarães. Selon talkSPORT, les « Gunners » ont fait du footballeur brésilien leur cible prioritaire pour renforcer l'effectif de l'entraîneur Mikel Arteta, et les parties progressent sérieusement vers un accord, rapporte Goal.com rapporte .

Bien que Newcastle affirme qu'il n'y a pas eu de contacts officiels, des progrès significatifs auraient été réalisés en vue d'un accord verbal. La valeur de ce transfert devrait dépasser 75 millions de livres sterling, et le club londonien a l'intention de boucler l'opération le plus rapidement possible.

Conditions personnelles convenues

Le fait que les conditions personnelles aient déjà été convenues entre Arsenal et le joueur brésilien a accéléré ce transfert. Cependant, cette situation a provoqué quelques malentendus entre les deux clubs. Les représentants de Newcastle se sont montrés surpris qu'aucune offre écrite officielle n'ait été reçue, malgré le battage médiatique. Les sources d'Arsenal, quant à elles, insistent sur le fait que trois offres verbales ont été soumises.

Le départ du capitaine pourrait être un coup dur pour Newcastle. Lors du mercato estival, le club a déjà vendu Anthony Gordon à Barcelone (70 millions de livres) et Sandro Tonali à Tottenham (environ 100 million de livres). Si Bruno Guimarães s'en va également, l'équipe perdra les deux tiers de son milieu de terrain titulaire de la saison dernière.

L'avis de l'entraîneur

L'entraîneur de Newcastle, Eddie Howe, s'est ouvert sur la situation après le match nul (1:1), admettant qu'il ne pouvait pas contrôler pleinement l'avenir du joueur de 28 ans. Il a souligné que Bruno est un capitaine fantastique pour le club et qu'ils entretiennent de bonnes relations.

« J'ai beaucoup parlé avec Bruno, c'est un homme formidable. Je ne sais pas de quoi sera fait son avenir, ce ne sont que des suppositions. Il doit revenir le 31 juillet et il n'y a aucune raison pour qu'il ne rentre pas », a déclaré Howe. Le contrat du joueur courant encore sur deux ans, Newcastle conserve une position de force sur le marché des transferts.

ArsenalBruno GuimarãesNewcastleTransfertPremier League
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Savinho souhaite quitter Manchester City pour rejoindre TottenhamSavinho souhaite quitter Manchester City pour rejoindre TottenhamAujourd'hui, 14:33Les géants de Serie A et le Community Shield seront diffusés en directLes géants de Serie A et le Community Shield seront diffusés en directAujourd'hui, 13:58Manuel Neuer a révélé la date de la fin de sa carrièreManuel Neuer a révélé la date de la fin de sa carrièreAujourd'hui, 13:52Le président de Barcelone Joan Laporta a subi une opération au cœurLe président de Barcelone Joan Laporta a subi une opération au cœurAujourd'hui, 13:37Vinicius Junior va rester au Real Madrid et prolonger son contratVinicius Junior va rester au Real Madrid et prolonger son contratAujourd'hui, 13:12Le FC Barcelone essuie un refus pour le transfert d'Eli Junior KroupiLe FC Barcelone essuie un refus pour le transfert d'Eli Junior KroupiAujourd'hui, 13:10
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Fabio Cannavaro : « Cette histoire n'est pas terminée, je n'ai qu'un seul regret »
Fabio Cannavaro : « Cette histoire n'est pas terminée, je n'ai qu'un seul regret »
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans