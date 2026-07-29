SpaceX lance une opération de récupération du prototype Starship dans l'océan Indien

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SpaceX lance une opération de récupération du prototype Starship dans l'océan Indien

Le géant de l'aérospatiale SpaceX a entamé une opération logistique complexe pour récupérer son prototype Starship S40 dans l'océan Indien et le ramener aux États-Unis. Cette étape marque la conclusion réussie du prochain vol d'essai de l'histoire de l'entreprise et constitue un pas important vers l'obtention de données précieuses. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon Ixbt.com, le dirigeant de l'entreprise Elon Musk a confirmé sur son réseau social X que des navires spéciaux ont été envoyés pour récupérer Starship. Il s'avère qu'après un vol d'essai réussi, l'appareil a effectué un amerrissage en douceur dans l'océan Indien et flotte déjà à la surface de l'eau depuis cinq jours.

Opération de sauvetage et logistique longue distance

Actuellement, trois navires spéciaux, dont deux grands remorqueurs hauturiers, se dirigent vers le lieu de l'incident. Cette flottille a pour mission de remorquer Starship S40 sur une distance d'environ 1200 kilomètres. Les spécialistes prévoient d'amener l'appareil dans une cale sèche spécialement aménagée en Australie.

Dans la cale sèche australienne, les ingénieurs effectueront une première inspection technique de l'état du vaisseau spatial. Une fois les contrôles terminés, l'appareil sera chargé sur une barge de transport fermée et expédié au Texas, où se trouvent les principales installations de production de SpaceX. En raison de la complexité logistique, ce processus de retour pourrait prendre plusieurs semaines, voire plus.

Résultats du vol d'essai réussi

Parallèlement à ces efforts de sauvetage, SpaceX a également présenté au public de nouvelles vidéos montrant l'amerrissage réussi de Starship S40 dans l'océan Indien. Ces images démontrent clairement la solidité de la structure du vaisseau spatial et la justesse des technologies appliquées pendant le vol.

Il convient de rappeler que le 13e vol d'essai de Starship, qui a eu lieu le 25 juillet de cette année, a été enregistré comme l'une des tentatives les plus réussies de toute l'histoire du programme. Selon les experts, l'étude détaillée du prototype récupéré avec succès dans l'eau contribuera à accroître encore la sécurité et l'efficacité des futures missions spatiales.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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