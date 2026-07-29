Un chirurgien extirpe par erreur l'organe sain d'un patient au lieu d'une tumeur

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Un chirurgien extirpe par erreur l'organe sain d'un patient au lieu d'une tumeur

Mitchell, un habitant de Skouhegan âgé de 43 ans, a subi une intervention le 1er mars 2023 pour retirer une tumeur bénigne détectée sur son testicule gauche. En raison de sa taille, il était prévu de l'enlever par laparoscopie.

Cependant, le Dr Daniel Ganon a totalement sectionné la vessie saine du patient au lieu de la tumeur pendant l'opération. Cette bévue a été découverte lors d'un examen anatomopathologique ultérieur. L'expertise a révélé que le tissu retiré appartenait à la paroi vésicale.

Malgré cela, l'erreur n'a été repérée que lors du second séjour du patient à l'hôpital. Mitchell souffrait de douleurs intenses, d'un gonflement abdominal et d'une incapacité à uriner. Après un nouvel examen, les médecins ont déclaré qu'il était presque impossible de restaurer la vessie.

Par la suite, le patient a vécu pendant plus de huit mois dépendant de tubes de néphrostomie bilatérale. Ces tubes avaient été installés pour évacuer l'urine directement des reins et non vers la vessie. Durant cette période, il a souffert d'infections récurrentes des voies urinaires et des reins.

En octobre 2023, lors d'une chirurgie complexe à Boston, des chirurgiens ont reconstitué une nouvelle vessie à partir des tissus intestinaux de Mitchell. Toutefois, cela n'a pas totalement rétabli sa vie d'avant. Il utilise encore aujourd'hui un cathéter plusieurs fois par jour et reste sous surveillance médicale constante.

MitchellSkowheganDaniel GagnonBoston
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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