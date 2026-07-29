Vinicius Junior va rester au Real Madrid et prolonger son contrat

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Vinicius Junior va rester au Real Madrid et prolonger son contrat

Les espoirs d'Arsenal de s'attacher les services de la star brésilienne Vinicius Junior s'avèrent compromis. Selon Sky Sports News, l'ailier poursuivra sa carrière dans la capitale espagnole et occupera une place centrale dans les plans du nouvel entraîneur Jose Mourinho, rapporte Goal.com rapporte .

Ces derniers mois, la direction d'Arsenal, menée par Mikel Arteta, suivait de près la situation en profitant de l'expiration prochaine du contrat actuel du joueur. Cependant, le club merengue n'a aucune intention de vendre sa vedette et a intensifié les négociations pour un nouveau bail afin de le conserver.

Nouveau contrat et décision de la direction

Il est indiqué que de nouvelles réunions auront lieu cette semaine entre la direction présidée par Florentino Pérez et les représentants du joueur. Le Real Madrid ne veut pas voir son joueur arriver en fin de contrat et partir libre. Sa valeur marchante est actuellement estimée à environ 137 millions de livres sterling.

Arsenal prévoyait de profiter de la situation autour du transfert de Yan Diomande. Toutefois, les tentatives du club anglais se heurtent à un obstacle de taille. Bien que Mikel Arteta souhaitait renforcer son effectif avec un joueur de classe mondiale pour dominer sur la scène nationale et européenne, ce transfert semble compromis.

La position ferme de Mourinho et Pérez

Selon les informations relayées par Goal.com, perdre un joueur de ce calibre en pleine période de transition sur le banc aurait porté un coup dur à la stabilité de l'équipe. Par conséquent, Jose Mourinho et le président Florentino Pérez mettent tout en œuvre pour retenir le Brésilien.

Bien que des rumeurs circulent concernant des exigences salariales et contractuelles, aucun élément concret ne confirme son souhait de quitter Madrid. Vinicius Junior s'apprête à consolider son statut non seulement d'ailier d'exception, mais aussi d'icône mondiale du club.

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Jahongir Tursunov
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