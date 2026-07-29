Donnarumma s'est marié : Haaland fait le show au mariage (vidéo)

« Manchester City» et gardien Gianluigi Donnarumma s'est officiellement marié le 25 juillet (heure de Corée) avec sa bien-aimée Alessia Elefante. C'est ce qu'a rapporté Starnewskorea.

La cérémonie de mariage a eu lieu dans l'église San Giorgio Martire située dans la ville italienne de Locorotondo.

Parmi les invités du mariage Erling Haaland, John Stones, Mateo Kovacic, Sandro Tonali, Nicolo Barella, Paolo Maldini ainsi que l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale italienne Roberto Mancini et d'autres personnalités célèbres ont participé. Kylian Mbappé quant à lui, est arrivé directement à la réception de mariage grâce à un vol charter spécial.

Au total, environ 250 invités ont été invités à la célébration. Le banquet s'est déroulé dans l'ancienne résidence de Pettolecchia. Les chefs du restaurant Da Vittorio, récompensé de trois étoiles Michelin, étaient responsables des plats préparés pour les invités.

Donnarumma et Alessia Elefante se sont rencontrés pour la première fois dans leur ville natale de Castellammare di Stabia. Ils sont en couple depuis 2016. En 2024, le couple a eu un fils nommé Leo. L'épouse du footballeur travaille dans le domaine du design d'intérieur.

Au mariage de Donnarumma, Erling Haaland a fait le show. On a demandé à Haaland d'interpréter la chanson norvégienne « Ryu! » - on lui a même donné un tambour. Alors que le footballeur jouait du tambour et menait le rythme, les autres invités, assis par terre, ont répété des mouvements comme s'ils ramaient.