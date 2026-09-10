Une pliure visible détectée sur l'écran interne du iPhone Duo

Selon le site ixbt.com, les premières photos pratiques du nouveau fleuron d'Apple, le iPhone Duo, ont suscité de vives discussions en ligne. Dès la prise en main, une pliure marquée est apparue sur son immense écran interne de 7,6 pouces. Ce phénomène est particulièrement visible sous certains angles et conditions d'éclairage, attirant l'attention des utilisateurs. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte que.

Pour un smartphone haut de gamme estimé à environ 2000 USD, ce défaut de conception a déjà suscité des critiques. Certains observateurs s'interrogent sur la réaction qu'aurait eue Steve Jobs, connu pour son obsession de la perfection, face à une telle imperfection. Pourtant, les fabricants avaient mené des travaux d'ingénierie approfondis sur ce nouvel appareil.

Conception complexe et résultat pratique

Les experts soulignent que le iPhone Duo intègre une structure multicouche spéciale, composée d'un polymère nanostructuré, d'une base en titane robuste et d'une charnière avancée. Ces solutions technologiques étaient censées rendre la pliure presque invisible. Cependant, en pratique, il est évident que ce problème n'a pas été totalement résolu.

Compte tenu des standards du marché, le fait qu'une marque perçue comme le symbole de la perfection accepte un tel compromis visuel surprend beaucoup. Les utilisateurs se posent des questions légitimes sur la raison pour laquelle une ligne de pliure reste visible sur un fleuron à un prix aussi élevé.

Aspects positifs et perspectives d'avenir

Parallèlement aux critiques, d'autres aspects de l'appareil sont discutés sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs saluent notamment la fluidité et l'élégance des animations lors de la transition entre les écrans, reconnaissant qu'Apple a conservé ses atouts traditionnels en matière de logiciels.

Cette situation confirme une fois de plus à quel point il est complexe d'atteindre la perfection structurelle sur le marché des appareils à écran pliable. Malgré l'utilisation de matériaux de pointe par les géants de la technologie, la maîtrise totale de l'élimination des pliures d'écran reste un défi.

Il est attendu que l'entreprise travaille à corriger ce défaut ou à l'améliorer dans les prochaines générations d'appareils. Pour l'instant, les utilisateurs doivent composer avec cette caractéristique structurelle tout en profitant de performances élevées et d'une interface innovante.