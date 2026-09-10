Une tête de crocodile découverte dans les bagages d'un passager à l'aéroport de Turin

·13·Monde
Une tête de crocodile découverte dans les bagages d'un passager à l'aéroport de Turin

Une tête de crocodile séchée a été découverte dans les bagages d'un passager à l'aéroport de Turin-Caselle. Cette espèce animale est protégée par la CITES, la Convention de Washington visant à protéger les espèces de faune et de flore sauvages menacées par le commerce international.

La police financière italienne a indiqué que l'incident a été constaté le 8 septembre. Le passager était un citoyen italien arrivé à Turin via Istanbul, en provenance de Miami, aux États-Unis.

Lors d'un contrôle effectué par les douaniers et la police financière, une tête de crocodile séchée a été trouvée dans ses bagages. La tête du reptile était enveloppée dans du papier d'emballage ordinaire et placée à l'intérieur d'un sac.

Selon les informations officielles, le spécimen appartient à l'ordre des « Crocodylia spp. » et est protégé dans le cadre de la CITES. Cette convention, adoptée en 1973, vise à garantir que le commerce international des espèces sauvages menacées ne menace pas leur survie.

La tête de crocodile a été confisquée. Le passager fait l'objet d'une enquête en liberté, soupçonné d'avoir tenté d'introduire en Italie un spécimen d'une espèce protégée sans les documents requis.

Selon la législation italienne, une telle infraction est passible d'une amende allant de 20 000 à 200 000 euros ou d'une peine d'emprisonnement de six mois à un an.

Les douaniers italiens inspectent une pierre ancienne à l'intérieur d'une valise.
ИталияTurinбожхонатимсоҳCITESконтрабандаёвойи ҳайвонлар
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