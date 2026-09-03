Réponse prête à la menace de « fermeture du ciel » : réactions aux déclarations de Zelensky

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Réponse prête à la menace de « fermeture du ciel » : réactions aux déclarations de Zelensky

Dans le contexte des déclarations de la partie ukrainienne sur la « fermeture » de l'espace aérien russe et la perturbation du trafic aérien civil, les services aéronautiques russes ont été placés en état d'alerte renforcée face aux menaces potentielles. Le chef du ministère russe des Transports, Nikitin, a déclaré que tous les risques exprimés par Kiev sont pris en compte et que les exigences de sécurité pour les aéroports et les vols du pays sont systématiquement améliorées.

« Nous avons une réponse claire à chaque menace » : déclaration officielle du ministre

Selon l'agence « Interfax », le chef du département des transports a souligné que les mesures de sécurité sont régulièrement mises à jour :

  • « Bien sûr, nous nous y préparons et nous prenons en compte toutes les menaces ;

  • Nous renforçons constamment les exigences en matière de sécurité des vols et de protection des aéroports. Nous avons des mesures de réponse claires contre tout cela ;

  • Nous agirons de manière appropriée face à toute menace proférée par des terroristes », a noté Nikitin.

Coopération avec le ministère de la Défense et la Rosgvardia

Afin d'assurer le fonctionnement stable du système de transport, un mécanisme de coordination spécial avec les forces de l'ordre a été mis en place :

  • Communication interdépartementale : Le ministère des Transports travaille en étroite collaboration avec le ministère russe de la Défense et la Rosgvardia ;

  • Stabilité du trafic : Selon les responsables, les mesures prises visent à prévenir des interruptions graves ou des arrêts prolongés dans les activités de l'aviation civile et les horaires de transport des passagers ;

  • Contrôle de l'espace aérien : L'intégration des moyens de défense aérienne et de guerre électronique autour des aéroports est renforcée.

Récemment, en raison d'attaques de drones, le régime temporaire « Kovyor » est souvent instauré dans les aéroports des grandes villes russes, entraînant des retards de vols. La rhétorique de Kiev sur l'arrêt complet du trafic aérien russe a fait de la sécurité des transports l'un des points les plus critiques de la confrontation entre les deux pays.

Selon vous, les systèmes de transport et de défense russes peuvent-ils protéger pleinement l'aviation civile grâce à des mesures de sécurité renforcées, ou la pression de Kiev provoquera-t-elle une crise grave dans le système aérien ? Laissez vos réflexions dans les commentaires !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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