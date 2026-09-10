Xiaomi présente son nouveau smartphone pliable Xiaomi 18 Fold

Xiaomi franchit une nouvelle étape importante parmi les leaders du marché technologique, devançant Apple avec l'annonce officielle du lancement de son nouveau smartphone pliable, le Xiaomi 18 Fold. Cette présentation marque une nouvelle phase de concurrence sur le marché des smartphones, alors que le premier appareil pliable d'Apple n'est attendu que pour la fin octobre. Selon ixbt.com, le prix de départ du nouveau flagship sur le marché chinois est de 11 000 yuans. C'est ce que rapporte l'information d'Ixbt.com.

Ce smartphone se distingue par ses solutions technologiques riches et avancées. En particulier, le Xiaomi 18 Fold est le premier appareil sur le marché équipé de la nouvelle puce Xring O3. Lu Weibing, représentant de l'entreprise, a souligné que ce processeur est le premier au monde spécialisé dans l'AI à dépasser les 5 millions de points dans les tests de benchmark AnTuTu.

Construction robuste et écran moderne

Les fabricants ont accordé une attention particulière à la durabilité, point sensible des appareils pliables. L'écran externe de 5,38 pouces offre un confort d'utilisation maximal. Pour renforcer la fiabilité, les ingénieurs ont intégré le mécanisme de charnière Xiaomi Dragon-Bone et un verre UTG ultra-fin à double couche.

Le design du smartphone impressionne non seulement par sa compacité, mais aussi par sa finesse record. L'épaisseur totale du boîtier n'est que de 5 mm, ce qui en fait l'une des prouesses d'ingénierie les plus avancées de sa catégorie. Intégrer une telle performance et une batterie haute capacité dans un boîtier si fin est une réussite majeure.

Optique et capacités énergétiques

Pour les passionnés de photographie, le Xiaomi 18 Fold offre des capacités sérieuses. Le bloc caméra principal a été créé en collaboration avec Leica. Le capteur principal de 200 MP assure une netteté et une richesse de détails exceptionnelles. Le système est complété par un téléobjectif périscopique offrant un zoom optique 3,5x.

L'autonomie du smartphone est également optimisée. La batterie Xiaomi Jinshajiang de 6000 mAh contient 20 % de silicium, permettant de conserver une grande capacité dans un boîtier compact et fin, offrant aux utilisateurs une réserve suffisante pour leurs tâches quotidiennes.