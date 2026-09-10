«Je voulais te voir, pas ton concert» — Meghan Markle profondément vexée par Beyoncé

Un conflit inattendu a éclaté au sein du show-business mondial et de la haute société. Après six ans de vie aux États-Unis, la duchesse de Sussex, Meghan Markle, revenue au Royaume-Uni avec son époux le prince Harry, a été profondément blessée par la reine de la pop, Beyoncé. Selon le média britannique The Voice la chanteuse, bien qu'étant venue à Londres avec son mari Jay-Z, a refusé de rencontrer et d'échanger personnellement avec Meghan Markle. Cette froideur entre des stars qui affichaient autrefois ouvertement leur amitié a suscité de vives discussions. Alors, qu'attendait Meghan Markle de Beyoncé, quels secrets le présentateur du podcast «Naughty But Nice», Rob Shuter, a-t-il révélés, et quelle était la nature de leur relation auparavant ? À la fin de l'article, nous vous dévoilerons l'intrigue principale : pourquoi l'ego de Meghan a été si durement touché et quel est l'avenir des relations entre ces deux familles de stars.

Le refus de la rencontre à Londres : «Elle n'a même pas trouvé le temps pour une tasse de thé»

Selon les informations privilégiées de Rob Shuter, Meghan Markle fondait de grands espoirs sur le voyage du couple au Royaume-Uni :

Des concerts grandioses à Londres : Le rappeur Jay-Z (Shawn Carter) a donné deux grands concerts les 4 et 5 septembre au Tottenham Hotspur Stadium de Londres, et Beyoncé a soutenu son mari depuis la loge VIP (la chanteuse a été félicitée pour son 45e anniversaire depuis la scène) ;

Des espoirs déçus : Lors des jours de repos entre les concerts, Meghan Markle avait prévu de déjeuner ou de prendre le thé avec le prince Harry, Beyoncé et Jay-Z dans un cadre informel et privé ;

Un mépris manifeste : Cependant, bien que la chanteuse soit restée plusieurs jours à Londres, elle n'a pas accordé une minute à la duchesse ; aucune rencontre n'a été organisée pour Meghan.

«Meghan ne s'attendait pas à ce qu'ils déroulent le tapis rouge, mais elle était convaincue à cent pour cent qu'ils se verraient autour d'une tasse de thé ou d'un déjeuner. Le fait que rien ne se soit passé a profondément blessé son ego. Elle ne s'attendait absolument pas à une telle froideur et à un tel mépris de la part de Beyoncé», a souligné Rob Shuter.

«Ma princesse» : Histoire d'une amitié et gestes passés

La raison pour laquelle la duchesse est si vexée réside dans leurs relations chaleureuses passées :

Première rencontre et compliment retentissant : Les couples se sont rencontrés pour la première fois en 2019 lors de l'avant-première du film «Le Roi Lion» à Londres ; à l'époque, Beyoncé avait serré Meghan, qui n'avait pas encore quitté la monarchie, dans ses bras et l'avait appelée «Ma princesse», bien qu'elle n'ait pas officiellement ce titre ;

Visites aux concerts aux États-Unis : Les Sussex ont assisté au concert de la tournée «Renaissance» de Beyoncé au SoFi Stadium de Los Angeles en 2023, et l'année dernière à Californiepour le spectacle «Cowboy Carter» ;

Pas comme une simple fan, mais comme une amie : Selon une citation rapportée par IBT, Meghan se considérait non pas comme une simple spectatrice célèbre assistant à un concert, mais comme une amie proche et égale de Beyoncé.

Un coup dur porté à l'ego de Meghan Markle

La question la plus importante qui intéresse les fans et les médias est de savoir pourquoi Beyoncé, qui avait autrefois témoigné du respect à Meghan Markle, ne souhaite plus la rencontrer. La conclusion la plus importante est que, après avoir quitté la famille royale, Meghan et Harry ont considérablement perdu de leur influence et de leur prestige parmi l'élite hollywoodienne et les stars américaines. Des magnats comme Beyoncé et Jay-Z s'efforcent de protéger leur réputation des scandales médiatiques inutiles. Pour Meghan, le fait que Beyoncé soit venue à Londres et ait ignoré sa proposition de rencontre a été un choc psychologique : la reine de la pop a clairement montré que la duchesse ne fait plus partie de son cercle relationnel et que leurs liens d'amitié appartiennent au passé.

Selon vous, le refus de Beyoncé de voir Meghan Markle est-il dû à un emploi du temps chargé, ou est-ce la preuve que les anciens membres de la famille royale ne sont plus intéressants pour les stars américaines ? La déception de Meghan Markle est-elle justifiée ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette analyse sur le show-business avec vos proches !