Un tournant diplomatique majeur s'opère dans le processus de résolution pacifique du conflit ukrainien, au cœur de la politique mondiale. Le président américain Donald Trump a qualifié de très positif son récent entretien téléphonique avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, indiquant que le Kremlin est prêt à conclure un accord. Avant de s'envoler pour le Texas, le chef de la Maison Blanche a partagé des détails cruciaux lors d'un échange avec les journalistes. Trump a souligné que c'est désormais à Kiev de faire le premier pas vers un compromis. Que se sont dit les dirigeants de la Maison Blanche et du Kremlin pendant une heure ? Quel est le principal obstacle entre Poutine et Zelensky, et quand un sommet tripartite pourrait-il avoir lieu ? À la fin de cet article, nous vous dévoilerons l'intrigue principale : les résultats finaux des négociations entre Moscou et Kiev et le sort du plan Trump.

La déclaration fracassante de Trump : « La conversation avec Poutine a été excellente »

Selon l'agence RIA Novosti, le président américain a déclaré ce qui suit à la presse devant la passerelle de son avion :

La volonté du Kremlin de négocier : Donald Trump a affirmé que la conversation avec le dirigeant russe a été très productive et que Vladimir Poutine a l'intention de parvenir à un accord sur l'Ukraine par le biais de négociations ;

Un appel ouvert à Kiev : Trump a souligné que si Vladimir Zelensky souhaite également conclure un tel accord, ce serait « une excellente chose » pour le monde entier ;

Le plan d'une rencontre tripartite : Le président américain a exprimé l'espoir qu'un sommet tripartite en tête-à-tête puisse avoir lieu avec Vladimir Poutine et Vladimir Zelensky, bien qu'aucune date précise n'ait été annoncée pour le moment.

« Nous avons eu une excellente discussion avec Poutine, il veut conclure un accord. Si Zelensky le souhaite aussi, ce serait une chose formidable », a déclaré Donald Trump.

Le principal obstacle à la paix : « L'animosité personnelle et la fatigue de la guerre »

Le président américain a réitéré ses vues sur le problème majeur empêchant la fin de la guerre :

Le facteur de l'animosité personnelle : Trump a souligné que le plus grand obstacle à un accord de paix aujourd'hui est l'animosité personnelle profonde entre Vladimir Poutine et Vladimir Zelensky, et leur incapacité à s'accepter mutuellement ;

L'épuisement des parties : Le chef de la Maison Blanche est fermement convaincu que les dirigeants des deux pays sont « déjà fatigués » des hostilités en cours et des lourdes conséquences de la guerre.

L'entretien à huis clos d'une heure du 8 septembre

La question la plus importante qui intéresse de nombreux observateurs politiques est de savoir quels événements diplomatiques ont précédé cet entretien entre Trump et Poutine et quels documents ont été examinés. La conclusion la plus importante est que, Poutine et Trump se sont entretenus directement par téléphone le 8 septembre. Lors de cet échange, les résultats des visites des représentants spéciaux de Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, à Moscou et Kiev ont été examinés en détail. Selon l'assistant du président russe, Iouri Ouchakov, cette conversation d'une heure s'est déroulée dans un esprit constructif et ouvert. Cela montre que le canal de communication avec le Kremlin concernant le nouvel accord de paix proposé par les États-Unis fonctionne sans interruption et que la probabilité d'un sommet Poutine-Zelensky-Trump est plus élevée que jamais.

Selon vous, comme l'a souligné Donald Trump, est-il possible de surmonter l'animosité personnelle entre Poutine et Zelensky pour les réunir autour d'une table tripartite ? Les négociations entre la Russie et les États-Unis pourront-elles mettre fin au conflit armé en Ukraine dans les mois à venir ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cette analyse du processus diplomatique mondial avec vos proches et les passionnés de politique !