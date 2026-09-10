Internet Starlink déployé dans les trains de voyageurs au Kazakhstan

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Internet Starlink déployé dans les trains de voyageurs au Kazakhstan

Selon l'opérateur ferroviaire national du Kazakhstan, KTZ, l'Internet par satellite Starlink est désormais opérationnel dans les trains de voyageurs du pays. Actuellement, plus de 770 wagons répartis sur 59 compositions ferroviaires à travers la république sont équipés d'une connexion haut débit, améliorant considérablement le confort lors des longs trajets. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Ce projet permet aux passagers de rester connectés en permanence, même en déplacement. Les experts soulignent que la communication par satellite en orbite basse garantit une connexion stable, même dans les zones reculées et désertiques où les réseaux terrestres traditionnels sont inopérants, marquant une étape importante pour l'infrastructure ferroviaire en Asie centrale.

Plans et phases d'expansion

Les premiers tests au Kazakhstan ont débuté en 2025, l'entreprise ayant évalué les technologies Starlink et OneWeb. Les essais initiaux ont été réalisés avec succès sur les lignes Astana — Almaty, Astana — Oskemen, Astana — Burabay, Astana — Semey et Almaty — Mangystau.

Selon le plan de KTZ, l'extension de ce service est prévue d'ici fin septembre 2026. Il est notamment prévu de porter la couverture à 124 trains et 1235 wagons. Cette flotte inclura des compositions circulant sur 50 lignes régulières.

Vitesse Internet et politique tarifaire

Sur le plan technique, le canal satellite installé est capable de fournir une vitesse allant jusqu'à 100 Mbps par wagon. Cet indicateur offre aux passagers de larges possibilités, non seulement pour l'échange de messages texte, mais aussi pour l'utilisation de contenus multimédias.

À ce stade, un forfait de base gratuit est proposé aux passagers, permettant une utilisation libre de messageries comme WhatsApp et Telegram. À l'avenir, il est prévu d'introduire des tarifs payants distincts pour les tâches nécessitant plus de trafic Internet et pour ceux souhaitant bénéficier de débits plus élevés.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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