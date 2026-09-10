La Chine lancera une mission pour rapporter des échantillons de sol de Mars en 2028

La Chine prépare activement la mission Tianwen 3, l'un des projets interplanétaires les plus complexes de son histoire. Selon ixbt.com, cette initiative ambitieuse prévoit de rapporter environ 500 grammes d'échantillons de sol de la Planète rouge sur Terre. Si cette étape scientifique est couronnée de succès, elle devrait ouvrir un nouveau chapitre dans l'histoire de l'exploration spatiale. C'est ce que rapporte le site Ixbt.com.

Selon les estimations des experts, la phase principale de lancement de la mission est prévue pour fin 2028. C'est à cette période que s'ouvre la fenêtre astronomique la plus favorable pour un vol vers Mars. Pour réaliser ce projet, la Chine prévoit d'utiliser deux fusées lourdes Long March 5 depuis le centre spatial de Wenchang, sur l'île de Hainan. Les appareils sont actuellement au stade du développement des prototypes.

Objectifs scientifiques et recherches

Comme l'a souligné Hou Xinxian, responsable scientifique en chef du projet Tianwen 3, l'objectif principal est de trouver des traces de vie ancienne sur Mars. Les scientifiques rechercheront des signes de micro-organismes pouvant ressembler aux premiers organismes terrestres. Parallèlement, les chercheurs n'excluent pas la possibilité de traces biologiques apparues sur Mars indépendamment de celles de la Terre au cours de son évolution.

Le site d'atterrissage n'a pas encore été entièrement déterminé et la décision finale est attendue d'ici fin 2026. Le choix de la zone prend en compte l'âge géologique de la surface, les preuves de la présence passée d'eau, ainsi que les conditions favorables à la vie. Parallèlement, les experts élaborent une nouvelle génération de cartes géologiques de Mars.

Sécurité planétaire et recherches en laboratoire

Une attention particulière est accordée à la protection planétaire lors de la mise en œuvre du projet. La construction d'un laboratoire spécial est prévue à Hefei, en Chine, pour analyser les échantillons rapportés. Cette installation doit assurer une double protection : d'une part, préserver le sol martien de toute contamination par des organismes terrestres et, d'autre part, empêcher toute fuite de composants potentiellement dangereux dans la biosphère terrestre.

La Chine a annoncé qu'elle respecterait strictement les règles de protection planétaire du COSPAR tout au long de ce programme. Sans de telles mesures, les résultats des recherches sur les traces de vie pourraient être remis en question. Dans le laboratoire, les conteneurs de sol seront ouverts pour le traitement, l'analyse et l'évaluation des risques biologiques.

Si tous les plans sont exécutés à temps, Tianwen 3 pourrait devenir la première mission réussie à rapporter directement de la matière de la surface de Mars vers la Terre. Étant donné que le programme similaire de la NASA est actuellement incertain, les experts considèrent cela comme un tournant majeur dans la course à l'espace. Même si aucune trace de vie n'est trouvée, les échantillons serviront à étudier en profondeur l'histoire géologique et les changements climatiques de la planète.