Shavkat Rakhmonov se confie sur sa vie difficile après avoir quitté l'Ouzbékistan

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Shavkat Rakhmonov se confie sur sa vie difficile après avoir quitté l'Ouzbékistan

En Ouzbékistan Né en Ouzbékistan et devenu une star mondiale de l'UFC, Shavkat Rakhmonov s'est confié sur son passé difficile et le chemin ardu qu'il a parcouru. La famille du combattant, devenu l'une des figures les plus brillantes de l'histoire sportive du pays, au Kazakhstan a dû faire face à des conditions de vie précaires après son déménagement, notamment dans un appartement exigu, des épreuves qui ont forgé sa volonté.

Déménagement à Karaganda et épreuves dans un logement étroit

Les conditions difficiles vécues par la famille du sportif ont laissé des souvenirs indélébiles :

  • Un appartement d'une pièce à Karaganda : Rakhmonov raconte qu'après avoir déménagé à Karaganda, sa famille a vécu un certain temps dans un appartement d'une seule pièce très étroit ;

  • L'impact formateur des moments difficiles : Se remémorant cette période, le sportif souligne : « Bien sûr, il y a eu des moments difficiles, mais cela nous rend plus forts. Au contraire, si nous vivions dans le confort, nous nous habituerions trop vite à la facilité » ;

  • Des jours dans des conditions exiguës : Il a révélé qu'il vivait dans cet appartement avec sa mère, sa sœur et ses trois frères, ajoutant que la famille n'avait pas les moyens d'obtenir un logement plus grand à l'époque.

Des difficultés au succès : Motivation personnelle et amélioration des conditions de vie

Le passé du sportif et les changements dans sa vie ultérieure suivent des étapes précises :

  • Limites des opportunités : « C'était la situation, que pouvions-nous faire ? Nous n'avions pas les moyens », se souvient Shavkat à propos de l'état de sa famille à l'époque ;

  • Amélioration des conditions de vie : Né à Surkhandarya, Shavkat a réussi, avec sa famille, à améliorer progressivement ses conditions de logement ;

  • Fondation de la motivation : Rakhmonov lie directement cette période difficile à la formation de sa motivation et à sa forte détermination à réussir dans le sport.

Pourquoi les conditions de vie précaires de la famille de Shavkat Rakhmonov sont-elles aujourd'hui un exemple pour tous ?

Cette période suscite un grand intérêt parmi le public et les fans :

  • Surface totale du logement : Ce qui a surpris beaucoup de gens, c'est que selon le sportif, la famille « vivait à cinq dans 12 mètres carrés, pour parler crûment » ;

  • La force formatrice des épreuves : Les difficultés et les privations de l'enfance ont forgé une volonté et une endurance fortes chez le futur champion ;

  • Poursuite de l'objectif : Le chemin parcouru, des difficultés d'un logement étroit aux arènes mondiales, est devenu une grande source de motivation et une école de persévérance pour la jeunesse actuelle.

Selon vous, quel rôle jouent les épreuves difficiles et la précarité vécues durant l'enfance dans la réussite future ? Ces défis ont-ils été un moteur pour atteindre vos propres objectifs ? Partagez vos réflexions dans les commentaires !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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