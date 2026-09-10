Xiaomi lance les tests de HyperOS 4 pour le marché mondial

Le géant technologique chinois Xiaomi a officiellement lancé les tests fermés à l'échelle mondiale de sa dernière plateforme, HyperOS 4, basée sur Android 17. Selon ixbt.com, le nouveau logiciel, initialement présenté mi-août exclusivement pour le marché chinois, est désormais progressivement déployé pour les utilisateurs internationaux, attirant l'attention de millions de propriétaires de smartphones à travers le monde. C'est ce que rapporte Ixbt.com.

Il est précisé que sept modèles d'appareils mobiles participeront à la première phase du bêta-test mondial. La version de test initiale a déjà été publiée pour trois modèles phares de la marque, tandis que les propriétaires des quatre autres appareils pourront obtenir cette mise à jour à partir du 17 septembre de cette année.

Appareils testés lors de la première phase

Les smartphones modernes suivants sont inclus dans cette phase de bêta-test mondial :

Xiaomi 17

Xiaomi 17 Ultra

Leica Leitzphone powered by Xiaomi

Xiaomi 17T

Xiaomi 17T Pro

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15

Le nouveau système HyperOS 4 se distingue non seulement par ses fonctionnalités profondément remaniées, mais aussi par des changements visuels significatifs. Un nouveau style visuel appelé Soft Light Glass a été introduit dans l'interface logicielle, offrant aux utilisateurs un design plus moderne et léger.

De plus, les développeurs ont créé des options plus étendues pour la personnalisation de l'écran d'accueil. La vitesse de lancement des applications a été considérablement augmentée, et une amélioration de la performance globale du système ainsi que de la fluidité de l'interface a été soulignée.

Intelligence artificielle et capacités de l'appareil photo

Dans le cadre du nouveau système d'exploitation, les fonctions basées sur l'IA sont également en cours de développement significatif. Cela permet d'automatiser les tâches quotidiennes des utilisateurs et de rendre le processus d'utilisation de l'appareil plus pratique. En outre, les capacités multimédias, y compris la qualité de lecture vidéo, ont atteint un nouveau palier.

L'application appareil photo a également subi une optimisation sérieuse. En particulier, l'algorithme HDR a été retravaillé pour augmenter sa vitesse, et l'application elle-même réagit désormais beaucoup plus rapidement et sans latence aux actions de l'utilisateur.

Il est noté que les utilisateurs souhaitant participer à ces tests peuvent soumettre une demande via l'application Xiaomi Community. Parallèlement, l'entreprise met en garde contre une restriction importante : une fois HyperOS 4 Beta installé via OTA, il n'est pas possible de revenir à la version précédente par une méthode simple. Un reflashage complet via le bootloader est nécessaire pour rétrograder le système.