ChatGPT prive des milliers de personnes de revenus au Kenya

Au Kenya, les changements liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle ont affecté les revenus quotidiens de milliers de personnes. Les freelances, qui effectuaient des tâches telles que le tri de données, l'étiquetage de textes et l'entraînement de systèmes d'IA via des plateformes en ligne, se retrouvent dans une situation difficile.

Ils accomplissaient des tâches aidant à améliorer les modèles d'IA pour des entreprises étrangères. Cependant, avec le développement des technologies d'IA et l'automatisation de certains processus, la demande pour ces emplois a diminué.

Cela a conduit de nombreuses personnes au Kenya, qui tiraient leurs revenus de ce secteur, à se retrouver sans commandes. Pour certains travailleurs, la progression rapide des technologies d'IA devient une réduction de leur source de revenus plutôt qu'une nouvelle opportunité.

Les experts soulignent que l'intelligence artificielle peut modifier la demande pour certains métiers sur le marché du travail, tout en créant simultanément de nouveaux emplois.