ChatGPT prive des milliers de personnes de revenus au Kenya

·8·Monde
ChatGPT prive des milliers de personnes de revenus au Kenya

Au Kenya, les changements liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle ont affecté les revenus quotidiens de milliers de personnes. Les freelances, qui effectuaient des tâches telles que le tri de données, l'étiquetage de textes et l'entraînement de systèmes d'IA via des plateformes en ligne, se retrouvent dans une situation difficile.

Ils accomplissaient des tâches aidant à améliorer les modèles d'IA pour des entreprises étrangères. Cependant, avec le développement des technologies d'IA et l'automatisation de certains processus, la demande pour ces emplois a diminué.

Cela a conduit de nombreuses personnes au Kenya, qui tiraient leurs revenus de ce secteur, à se retrouver sans commandes. Pour certains travailleurs, la progression rapide des technologies d'IA devient une réduction de leur source de revenus plutôt qu'une nouvelle opportunité.

Les experts soulignent que l'intelligence artificielle peut modifier la demande pour certains métiers sur le marché du travail, tout en créant simultanément de nouveaux emplois.

Кениясунъий интеллектфрилансерларAI моделлари
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Modi accueille Poutine au « Bharat Mandapam » et lui offre un cadeau inattenduModi accueille Poutine au « Bharat Mandapam » et lui offre un cadeau inattenduAujourd'hui, 17:22Comment vit un Pakistanais de 436 kilos ?Comment vit un Pakistanais de 436 kilos ?Aujourd'hui, 17:22L'accusation de « coup d'État » abandonnée : La justice rend un verdict retentissant pour Kamchibek TachievL'accusation de « coup d'État » abandonnée : La justice rend un verdict retentissant pour Kamchibek TachievAujourd'hui, 17:09La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changerLa rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changerAujourd'hui, 17:09Poutine au centre de l'attention dès son arrivée en Inde (vidéo)Poutine au centre de l'attention dès son arrivée en Inde (vidéo)Aujourd'hui, 16:26Le Kremlin révèle le secret des négociations sur l'Ukraine entre Poutine et ModiLe Kremlin révèle le secret des négociations sur l'Ukraine entre Poutine et ModiAujourd'hui, 15:06
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Un jeune médecin démissionne dès son premier jour dans un hôpital privé
Un jeune médecin démissionne dès son premier jour dans un hôpital privé
Un objet mystérieux ressemblant à une méduse est apparu sur Mars
Un objet mystérieux ressemblant à une méduse est apparu sur Mars
Le poisson de l’Apocalypse existe-t-il vraiment ? Les scientifiques répondent
Le poisson de l’Apocalypse existe-t-il vraiment ? Les scientifiques répondent
L’Indien dont le visage est couvert à plus de 95 % de poils, détenteur d’un record
L’Indien dont le visage est couvert à plus de 95 % de poils, détenteur d’un record