Une décision judiciaire surprenante a été rendue dans l'affaire de la « Lettre des 75 », qui constitue l'intrigue la plus importante de ces derniers mois au sein de l'élite politique kirghize et de toute la région d'Asie centrale. Le tribunal municipal de Bichkek, après avoir examiné les appels du parquet et de la défense, a totalement abandonné l'accusation grave de « tentative de prise de pouvoir par la force » à l'encontre de l'ancien chef du Comité d'État pour la sécurité nationale (GKNB) et ancien vice-Premier ministre Kamchibek Tachiev, ainsi que de 7 autres politiciens. Autrefois Sadyr Japarovconsidéré comme le plus proche allié et le leader absolu de la sécurité du pays, cet adoucissement autour du général soulève des questions sur les accords conclus sur la scène politique de la capitale. Alors, quel est le nouvel article retenu, comment les biens de Tachiev ont-ils échappé à la confiscation et pourquoi Sadyr Japarov a-t-il officiellement annoncé la date des élections présidentielles de 2027 ?

Révision du verdict et allègement de la peine

La nouvelle décision du tribunal de Bichkek a offert des assouplissements sérieux aux politiciens :

Annulation de l'accusation grave : L'accusation initiale de préparation d'un coup d'État pesant sur Kamchibek Tachiev et les 7 autres politiciens jugés avec lui a été totalement abandonnée ;

Requalification des faits : L'affaire pénale a été requalifiée en vertu de l'article 195 du Code pénal de la République kirghize (« Entrave à l'exercice des droits électoraux ») ;

Réduction de la période probatoire : Le tribunal a condamné les accusés à 4 ans de prison avec sursis, la période probatoire étant réduite de 3 à 2 ans ;

Annulation de la confiscation : En raison de la requalification de l'article, la mesure de confiscation des biens des anciens fonctionnaires n'a pas été appliquée ;

Espoir d'acquittement : Lors des négociations, l'avocat de Tachiev a exprimé sa ferme conviction que le tribunal déciderait à l'avenir de l'acquittement complet du général.

La « Lettre des 75 » et le conflit constitutionnel : Chronologie des événements

Le séisme politique actuel a commencé par un appel retentissant adressé au président Sadyr Japarov par 75 politiciens, anciens fonctionnaires et personnalités publiques :

Exigence d'élections anticipées : Dans la lettre signée en février, l'opposition a remis en question la durée du mandat présidentiel et a proposé la tenue d'élections présidentielles anticipées ;

Conflit constitutionnel : Le différend principal est né du fait que Japarov a été élu sous l'ancienne Constitution prévoyant un mandat unique de 6 ans, alors que la nouvelle Constitution autorise deux mandats de 5 ans ;

Vague d'arrestations et de démissions : Après la publication de la lettre, huit militants clés, dont Kamchibek Tachiev, ont été accusés de planifier un coup d'État et Tachiev a été immédiatement démis de ses fonctions ;

Départ du chef du Parlement : Sur fond de crise politique, l'ancien président du Parlement, Nurlanbek Turgunbek uulu, a également démissionné volontairement.

Purge des structures de force et limites imposées au général

Le départ de Tachiev n'a pas seulement entraîné la perte d'un responsable, mais une restructuration fondamentale de l'architecture de sécurité du Kirghizistan :

Réduction des pouvoirs du GKNB : Le président Japarov a ouvertement critiqué le GKNB pour son ingérence excessive dans des affaires ne relevant pas de sa compétence ;

Séparation du service des frontières : Le puissant Service national des frontières a été totalement retiré du GKNB et formé en tant que structure indépendante ;

Création du Service de protection de l'État : Un Service de protection de l'État indépendant a été créé pour la sécurité du président et de la haute direction, et plusieurs affaires pénales ont été ouvertes contre des agents des services de sécurité ;

Dissolution du groupe parlementaire : L'influence parlementaire puissante qui soutenait ouvertement le général Tachiev au sein du Parlement a été stoppée.

24 janvier 2027 : Le plan du second mandat de Sadyr Japarov

Suite au « nettoyage » de la scène politique, le président en exercice Sadyr Japarov a officiellement annoncé ses prochaines étapes stratégiques :

Date des élections fixée : Les élections présidentielles ont été officiellement fixées au 24 janvier 2027 ;

Candidature pour un second mandat : Japarov a ouvertement annoncé qu'il présenterait sa candidature pour un second mandat lors des élections ;

Accusation de « ne pas avoir nettoyé son entourage » : Selon le chef de l'État, Tachiev n'a pas réussi à se débarrasser des personnalités douteuses de son entourage et a donc été jugé inapte à la course présidentielle.

L'abandon de l'accusation de coup d'État et l'adoucissement de la peine par le tribunal de Bichkek indiquent que les autorités kirghizes ont préféré neutraliser politiquement un rival puissant plutôt que de le briser totalement, afin d'assurer une transition pacifique.

Selon vous, l'abandon de l'accusation de « coup d'État » contre Kamchibek Tachiev et cette décision judiciaire sont-ils le résultat d'un compromis secret entre les deux leaders politiques ? Le maintien de Sadyr Japarov pour un second mandat lors des élections du 24 janvier 2027 pourra-t-il assurer la stabilité au Kirghizistan ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cette analyse des changements politiques importants dans le pays voisin avec tous les passionnés d'analyse !