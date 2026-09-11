Un moteur à effet Hall à base de zinc solide testé dans l'espace

La société Muon Space a testé avec succès, pour la première fois dans l'histoire, un moteur à effet Hall utilisant du zinc solide comme ergol dans l'espace. Selon ixbt.com, l'appareil baptisé Starlight s'est activé dès la première tentative, réussissant à modifier la trajectoire du satellite, ce qui a été confirmé par des observations au sol. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Ce test crucial a été effectué le 1er juillet à l'aide du satellite SERT-III. Cette mission était spécialement conçue pour vérifier ce nouveau type de moteur en conditions orbitales réelles. Les données de télémétrie ont parfaitement correspondu aux résultats des tests au sol. Le système a alimenté et vaporisé le zinc de manière stable, générant la poussée prévue.

Une alternative aux gaz traditionnels

Actuellement, la plupart des moteurs à effet Hall utilisent du xénon ou du krypton. Cependant, ces gaz nécessitent un stockage sous haute pression, ce qui impose des réservoirs supplémentaires augmentant le poids et la complexité de l'appareil. Starlight fonctionne avec du zinc solide, éliminant ainsi le besoin de réservoirs haute pression.

Un autre avantage majeur du zinc est son faible coût et sa grande disponibilité. C'est un point crucial pour les constellations de satellites, car réduire le coût unitaire du moteur permet des économies massives à l'échelle de systèmes composés de dizaines ou de centaines de satellites.

Plans futurs et mesures de sécurité

Muon Space prévoit d'utiliser le moteur Starlight pour le maintien à poste, le changement d'orbite et la désorbitation contrôlée des satellites. La version actuelle est destinée aux satellites de petite et moyenne taille.

Lors des tests, les ingénieurs ont vérifié si la vaporisation du zinc entraînait une contamination des surfaces. Les capteurs ont détecté moins de résidus que prévu par les calculs conservateurs initiaux. Ces données aideront à mieux modéliser la dispersion du zinc et son impact sur les équipements.

Dans la prochaine étape, Muon Space préparera la commercialisation de Starlight. L'entreprise vise à améliorer la fiabilité, à lancer la production en série et à optimiser la gestion des résidus. Si les tests confirment ces résultats, le métal solide pourrait devenir une alternative viable aux gaz traditionnels pour la propulsion électrique spatiale.