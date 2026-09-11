Elon Musk menace de poursuivre le réalisateur Alex Gibney et son nouveau film

L'entrepreneur et innovateur de renommée mondiale Elon Musk a annoncé qu'il allait engager des poursuites judiciaires contre les auteurs d'un documentaire dont la sortie est prévue prochainement. Il s'agit du film intitulé Musk, réalisé par le célèbre cinéaste Alex Gibney. Ce projet suscite une vive controverse et les tensions juridiques qui l'entourent ne cessent de croître. C'est ce que rapporte Ixbt.com. rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, Alex Spiro, l'avocat d'Elon Musk, a envoyé une lettre officielle à la maison de production Jigsaw Productions. Dans ce courrier, il est allégué que le film contient des informations diffamatoires et il est précisé que des poursuites seront engagées si le film est diffusé ou présenté. La cause principale du conflit est liée à des correspondances privées et à des technologies spatiales mentionnées dans le film.

Scènes controversées et messages dans le film

Dans le film, le réalisateur Alex Gibney s'entretient avec Ashley St. Clair. Ashley est connue pour avoir fréquenté Elon Musk et avoir eu un enfant avec lui. Le film présente des SMS qu'elle a reçus du milliardaire avant l'élection présidentielle américaine de novembre 2024. Dans ces messages, Musk exprime son optimisme quant à la victoire de Donald Trump et écrit qu'ils allaient « créer une anomalie dans la matrice demain ».

Lorsque Ashley St. Clair a demandé ce que cela signifiait, Musk a affirmé qu'il prévoyait d'utiliser des lasers dans l'espace et qu'il en possédait actuellement plus de 10 000. Lorsque l'auteur du film a demandé s'il s'agissait des satellites de SpaceX, le protagoniste a répondu qu'il ne connaissait pas l'existence d'autres lasers ailleurs. L'avocat Alex Spiro a souligné que cette scène visait à promouvoir des théories infondées selon lesquelles le système Starlink aurait falsifié les votes lors des élections.

Intelligence artificielle et tensions entre les parties

Les controverses autour du film ne se limitent pas aux échanges de messages. L'équipe d'Alex Spiro affirme que les créateurs ont délibérément refusé de contacter Elon Musk pour obtenir ses commentaires. De son côté, le réalisateur Alex Gibney a déclaré que le milliardaire lui-même avait refusé de donner une interview. En conséquence, le film utilise une version deepfake d'Elon Musk créée à l'aide de l'intelligence artificielle au lieu du véritable Elon Musk.

Ashley St. Clair a vivement critiqué les menaces de l'avocat, les qualifiant de simple tentative d'intimidation. Selon elle, la probabilité de coloniser Mars est plus élevée que celle de gagner un tel procès. De son côté, Elon Musk continue d'exprimer ouvertement son mécontentement à l'égard de ce projet et de ses créateurs sur son réseau social X.