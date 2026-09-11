Enzo Maresca annonce des changements dans l'effectif avant le derby de Manchester

Le leader de la Premier League, Manchester City, se déplace dimanche sur le terrain de Manchester United. Selon Goal.com, l'entraîneur des « Citizens », Enzo Maresca, a fait le point sur l'état de son effectif avant ce choc crucial à Old Trafford, soulignant qu'il s'agit de l'un des tests les plus exigeants de la saison. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Lors de la conférence de presse, l'entraîneur a annoncé une excellente nouvelle pour les supporters. Le talentueux Nico O'Reilly est totalement remis de sa blessure au dos et est prêt à fouler la pelouse pour le derby. Le membre de l'équipe nationale d'Angleterre, qui a commencé à briller sous Pep Guardiola la saison dernière, avait manqué les deux dernières rencontres.

Absences et processus de rétablissement

Le technicien italien a confirmé que l'état physique du jeune produit de l'académie est excellent. Selon Maresca, Nico O'Reilly est prêt à 100 % pour participer à ce match intense et apportera une aide précieuse à l'équipe. Cependant, les nouvelles ne sont pas toutes positives.

L'ailier belge Jérémy Doku n'est toujours pas de retour. Il n'a pas joué depuis le match contre Arsenal lors du Community Shield en début de saison. L'entraîneur a précisé que la blessure musculaire du joueur n'est pas encore totalement guérie et qu'il lui faudra encore quelques jours avant de revenir.

Pression et statistiques historiques avant le derby

Cette saison est marquée par la première participation d'Enzo Maresca au derby de Manchester en tant qu'entraîneur principal. Il comprend parfaitement l'intensité et l'importance de ce match, ayant déjà vécu cette atmosphère en tant qu'adjoint de Pep Guardiola.

Malgré cela, Manchester City a éprouvé des difficultés sur le terrain de son rival ces dernières années. L'équipe n'a remporté que deux de ses six derniers matchs contre Manchester United et n'a plus gagné à Old Trafford depuis trois ans.

Maresca a souligné l'importance du match, insistant sur le fait que ses joueurs doivent rester fidèles à leur style de jeu malgré la pression. « C'est un match très important pour diverses raisons. Nous savons ce que représente le derby ici. Le plus important est de jouer notre football et de voir le résultat à la fin », a déclaré l'entraîneur.