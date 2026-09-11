La pompe portable Xiaomi Mijia lancée sur le marché chinois

·18·Technologie
La pompe portable Xiaomi Mijia lancée sur le marché chinois

Le géant technologique chinois Xiaomi a lancé sa nouvelle génération d'appareils portables : la pompe de poche Mijia. Selon ixbt.com, cet appareil permet de gonfler rapidement divers objets, des pneus de voiture et de vélo aux ballons, devenant ainsi un assistant pratique au quotidien. C'est ce que rapporte le site Ixbt.com.

La nouvelle pompe Xiaomi Mijia est apparue initialement sur la plateforme de vente JD.com. Doté d'un design compact et ergonomique, cet appareil est conçu pour les vélos, les trottinettes électriques, les motos et les ballons de sport, tout en étant capable de gonfler des pneus de voiture en cas de besoin.

Capacités techniques et commodités de l'appareil

L'apparence de l'appareil répond également aux exigences modernes. Pour garantir une utilisation durable, le boîtier est recouvert d'une finition mate IML spéciale, offrant une grande résistance aux rayures. Le kit comprend un tuyau en forme de L réglable, et le boîtier dispose d'un indicateur de charge pratique.

Le fabricant souligne que l'appareil portable peut supporter une pression allant jusqu'à 150 PSI. Par exemple, il est capable de gonfler complètement un pneu de vélo vide en seulement 60 secondes. L'appareil propose des modes prédéfinis pour les motos, les vélos et les ballons, et en mode manuel, la pompe mémorise la dernière valeur de pression utilisée.

Sécurité et fonctionnalités supplémentaires

La pompe est équipée d'une lampe intégrée à la base, capable d'émettre une lumière blanche continue ou un signal SOS en cas d'urgence. Cela s'avère particulièrement utile pour réparer des pannes le soir ou dans des conditions de faible luminosité.

La batterie interne de 2000 mAh est suffisante pour gonfler huit pneus de vélo avec une seule charge. Un capteur de haute précision mesure la pression avec une marge d'erreur de ±1 PSI. L'appareil s'auto-calibre lors de la mise en marche et s'arrête automatiquement une fois la valeur définie atteinte.

Rappelons que Xiaomi avait précédemment lancé une campagne de financement participatif pour la pompe Mijia Air Pump 3, plus puissante, sur les plateformes Xiaomi Mall et Xiaomi Youpin. La nouvelle pompe de poche attire l'attention en tant que solution encore plus pratique et mobile pour un usage quotidien.

XiaomiMijiaPompe portableJD.comTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Elon Musk menace de poursuivre le réalisateur Alex Gibney et son nouveau filmElon Musk menace de poursuivre le réalisateur Alex Gibney et son nouveau filmAujourd'hui, 15:24iPhone sous attaque : trois ministres turcs ciblés par des logiciels espionsiPhone sous attaque : trois ministres turcs ciblés par des logiciels espionsAujourd'hui, 15:20Andrew Tallak, leader dans le domaine de l'IA, quitte MetaAndrew Tallak, leader dans le domaine de l'IA, quitte MetaAujourd'hui, 14:50Les États-Unis investissent près de 100 millions de dollars pour réduire l'influence de Huawei en AfriqueLes États-Unis investissent près de 100 millions de dollars pour réduire l'influence de Huawei en AfriqueAujourd'hui, 14:24Le smartphone Huawei Pura X View s'est vendu à 180 000 exemplaires dès le premier jourLe smartphone Huawei Pura X View s'est vendu à 180 000 exemplaires dès le premier jourAujourd'hui, 13:57«Il enregistre en secret !» : L'espionnage massif de 216 millions de téléviseurs LG révélé«Il enregistre en secret !» : L'espionnage massif de 216 millions de téléviseurs LG révéléAujourd'hui, 13:06
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
Roskosmos publie une image de l’éclipse solaire prise depuis l’espace
Roskosmos publie une image de l’éclipse solaire prise depuis l’espace
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
Un corps céleste d'un mètre de diamètre s'est écrasé au-dessus de l'océan Indien
Un corps céleste d'un mètre de diamètre s'est écrasé au-dessus de l'océan Indien