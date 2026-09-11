La pompe portable Xiaomi Mijia lancée sur le marché chinois

Le géant technologique chinois Xiaomi a lancé sa nouvelle génération d'appareils portables : la pompe de poche Mijia. Selon ixbt.com, cet appareil permet de gonfler rapidement divers objets, des pneus de voiture et de vélo aux ballons, devenant ainsi un assistant pratique au quotidien. C'est ce que rapporte le site Ixbt.com.

La nouvelle pompe Xiaomi Mijia est apparue initialement sur la plateforme de vente JD.com. Doté d'un design compact et ergonomique, cet appareil est conçu pour les vélos, les trottinettes électriques, les motos et les ballons de sport, tout en étant capable de gonfler des pneus de voiture en cas de besoin.

Capacités techniques et commodités de l'appareil

L'apparence de l'appareil répond également aux exigences modernes. Pour garantir une utilisation durable, le boîtier est recouvert d'une finition mate IML spéciale, offrant une grande résistance aux rayures. Le kit comprend un tuyau en forme de L réglable, et le boîtier dispose d'un indicateur de charge pratique.

Le fabricant souligne que l'appareil portable peut supporter une pression allant jusqu'à 150 PSI. Par exemple, il est capable de gonfler complètement un pneu de vélo vide en seulement 60 secondes. L'appareil propose des modes prédéfinis pour les motos, les vélos et les ballons, et en mode manuel, la pompe mémorise la dernière valeur de pression utilisée.

Sécurité et fonctionnalités supplémentaires

La pompe est équipée d'une lampe intégrée à la base, capable d'émettre une lumière blanche continue ou un signal SOS en cas d'urgence. Cela s'avère particulièrement utile pour réparer des pannes le soir ou dans des conditions de faible luminosité.

La batterie interne de 2000 mAh est suffisante pour gonfler huit pneus de vélo avec une seule charge. Un capteur de haute précision mesure la pression avec une marge d'erreur de ±1 PSI. L'appareil s'auto-calibre lors de la mise en marche et s'arrête automatiquement une fois la valeur définie atteinte.

Rappelons que Xiaomi avait précédemment lancé une campagne de financement participatif pour la pompe Mijia Air Pump 3, plus puissante, sur les plateformes Xiaomi Mall et Xiaomi Youpin. La nouvelle pompe de poche attire l'attention en tant que solution encore plus pratique et mobile pour un usage quotidien.