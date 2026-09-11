Photo : Kristina Solovyova, RIA « Novosti »

La rencontre entre deux grands leaders de la politique mondiale au « Bharat Mandapam », le luxueux complexe de congrès et d'expositions où s'est ouvert le 18e sommet des BRICS à New Delhi, a suscité un grand écho. Le président russe Vladimir Poutine et le Premier ministre indien Narendra Modi ont conclu un accord historique visant à renforcer davantage leur « partenariat stratégique privilégié et spécial » dans un contexte d'incertitudes géopolitiques et de pressions mondiales. Le cadeau symbolique offert par Modi à son homologue russe au début de la rencontre est interprété par les analystes non seulement comme un geste diplomatique, mais aussi comme une démarche philosophique profonde définissant l'esprit des négociations. Quelles questions ont été convenues à huis clos à Delhi, quelle signification se cache derrière le livre millénaire « Tirukkural » et quel impact l'alliance Modi-Poutine aura-t-elle sur l'avenir des BRICS ?

La rencontre au « Bharat Mandapam » et le secret du cadeau philosophique

Dès les premières minutes du dialogue qui s'est tenu dans l'arène principale du sommet, des détails particuliers ont attiré l'attention :

Accueil au centre du « Bharat Mandapam » : Le dirigeant russe est arrivé au complexe principal où se déroule le sommet et a été accueilli personnellement par le Premier ministre indien avec un grand respect diplomatique ;

Le cadeau du « Tirukkural » vieux de 2000 ans : Au début des négociations, Narendra Modi a offert à Vladimir Poutine le livre ancien « Tirukkural », écrit il y a deux mille ans par le grand poète et philosophe de la littérature tamoule Tiruvalluvar, traduit spécialement en russe ;

Philosophie de la justice et de la gouvernance : L'ouvrage « Tirukkural » rassemble les principes du sens de la vie, de la gouvernance rationnelle de l'État, de la justice et de la compassion ; Modi a souligné que cette œuvre n'a pas perdu de sa pertinence même à l'ère de la crise mondiale de la gouvernance ;

Diplomatie de la confiance personnelle : Le fait que les deux dirigeants se rencontrent pour la deuxième fois en deux semaines (après leur rencontre à Bichkek) montre que les relations entre le Kremlin et Delhi ont atteint une dynamique élevée.

Un « partenariat inébranlable » sur fond de tempêtes géopolitiques

Le ministère indien des Affaires étrangères a fait une déclaration officielle à l'issue des négociations, annonçant la position ferme des parties :

Stabilité des relations privilégiées : La déclaration officielle de Delhi note que le « partenariat stratégique spécial et privilégié » entre la Russie et l'Inde affiche une croissance et une résilience significatives malgré les incertitudes géopolitiques mondiales ;

Croissance malgré les sanctions et les tarifs : Malgré les appels de la coalition occidentale à des restrictions commerciales et énergétiques, les deux pays visent à étendre davantage les mécanismes de règlement en monnaies nationales et économiques ;

Vers un ordre multipolaire : Lors des négociations, il a été reconnu que l'espace des BRICS est devenu une plateforme indépendante maintenant l'équilibre mondial des puissances.

Que signifie cette visite pour la politique mondiale et la région ?

Cette rencontre à New Delhi modifie l'agenda international pour plusieurs raisons clés :

L'échec de l'isolement occidental : L'accueil officiel de Poutine dans la capitale du pays le plus peuplé et à la croissance la plus rapide au monde a clairement montré que les tentatives d'isoler la Russie du monde extérieur n'ont pas fonctionné ;

Le cap indépendant de l'Inde : Le Premier ministre Modi, malgré les pressions extérieures, a maintenu les intérêts nationaux et les principes d'une politique étrangère multi-vectorielle ;

Corridors énergétiques et commerciaux : Le corridor de transport international « Nord-Sud » et les projets stratégiques de sécurité énergétique entrent dans une nouvelle phase de développement.

Selon vous, quel signal politique et philosophique se cache derrière le cadeau de Narendra Modi à Vladimir Poutine, cet ouvrage de 2000 ans sur la gouvernance et la justice ? Dans un monde moderne sous pression occidentale, quel impact ce rapprochement entre l'Inde et la Russie aura-t-il sur l'équilibre des forces mondiales ? Laissez vos réflexions dans les commentaires et partagez l'analyse des détails politiques les plus brûlants du sommet des BRICS avec tous les passionnés de géopolitique !