Alors que des informations selon lesquelles «l'Union Européenne de Radio-Télévision (UER) a rejeté la candidature du Kazakhstan» circulaient largement sur la scène musicale internationale et dans l'espace médiatique d'Asie centrale, le cours des événements a pris un tournant inattendu. Leprincipal diffuseur public du Kazakhstan, l'agence «Khabar», a officiellement démenti toutes les rumeurs circulant sur les réseaux, déclarant que le pays n'avait soumis aucune candidature officielle pour participer à l'«Eurovision 2027». La déclaration faite à l'agence RIA Novosti a non seulement stoppé la vague de fausses informations, mais a également révélé la chronologie réelle des relations entre Astana et l'UER. Alors, la chaîne organisera-t-elle une sélection nationale, quel statut le Kazakhstan a-t-il conservé au sein de l'organisation et pourquoi le concours qui se tiendra à Bourgas, en Bulgarie, en 2027, est-il plongé dans une série de scandales ?

Le démenti catégorique de l'agence «Khabar» : Faits et position officielle

Le diffuseur kazakh a avancé les déclarations officielles suivantes concernant les informations diffusées dans les médias et sur les réseaux sociaux :

Aucune candidature déposée : L'agence a totalement rejeté toutes les informations selon lesquelles une candidature aurait été soumise au nom du Kazakhstan pour le concours «Eurovision 2027», les qualifiant de rumeurs sans fondement ;

Négociations interrompues : À l'heure actuelle, aucune négociation n'est menée avec l'UER concernant une participation au grand concours de 2027 ;

Pas de sélection nationale prévue : La chaîne a déclaré qu'elle ne prévoyait pas d'organiser de sélection nationale pour l'«Eurovision» parmi les artistes kazakhs ;

Le statut de membre associé est maintenu : «Khabar» n'a pas rompu ses liens avec l'UER ; au contraire, en tant que membre associé de l'union, elle poursuit sa coopération professionnelle dans le cadre des formats approuvés.

Chronologie réelle : Quand la demande a-t-elle eu lieu et qu'a dit l'UER ?

Il s'est avéré que les informations diffusées étaient basées sur des correspondances des années précédentes et non sur le concours de 2027 :

Lettre du 4 juillet 2025 : À cette date, l'agence «Khabar» avait envoyé une lettre officielle à la direction de l'UER pour demander l'examen de la possibilité de participer à l'«Eurovision 2026» et de modifier le statut de l'agence au sein de l'union ;

Réponse du 29 janvier 2026 : Dans sa réponse, l'Union Européenne de Radio-Télévision a indiqué qu'une participation au concours 2026 était impossible en raison des exigences actuelles de l'organisation (localisation en dehors de la zone de diffusion européenne, non-adhésion au Conseil de l'Europe) ;

Une nouvelle vague d'anciennes informations : Le refus reçu début 2026 a été lié par certains médias à l'actualité, interprété comme si «une candidature pour l'Eurovision 2027 avait été soumise et rejetée».

Bourgas 2027 et la grande division sur la scène européenne

Bien que les rumeurs autour du Kazakhstan se soient apaisées, la véritable crise politique autour de l'«Eurovision 2027», qui se tiendra l'année prochaine dans la ville côtière bulgare de Bourgas, s'intensifie :

Demi-finales et finale à Bourgas : Il a été confirmé que la prochaine édition du concours aura lieu à Bourgas, en Bulgarie ;

Boycott officiel des Pays-Bas : Le diffuseur public néerlandais AVROTROS a catégoriquement refusé de participer au concours 2027 ;

«Neutralité perdue» : La partie néerlandaise a justifié cette décision par le fait que le concours est influencé par des conflits militaires et des processus politiques, et que les organisateurs n'ont pas su maintenir leur impartialité.

La déclaration rapide de l'agence «Khabar» a mis fin aux fausses rumeurs : le Kazakhstan n'a pas l'intention de s'imposer sur cette scène et ne souhaite pas voir sa réputation devenir la cible de démentis infondés.

Selon vous, la décision de l'agence «Khabar» de ne pas soumettre de candidature pour l'«Eurovision 2027» et d'interrompre les négociations était-elle la bonne ? Est-il préférable que les artistes d'Asie centrale ne participent pas à un concours politisé et boycotté par des pays comme les Pays-Bas ? Laissez vos réflexions dans les commentaires et partagez la vérité sur cet événement culturel majeur de la région avec tous les fans de musique !