Le milieu de terrain de l'équipe nationale des États-Unis, Brenden Aaronson, est devenu un véritable leader du Leeds United grâce à son travail acharné et son dévouement au jeu collectif. Selon l'ancien ailier de Leeds, Jermaine Pennant, l'Américain n'a pas besoin d'être un génie comme Lionel Messi sur le terrain, mais sa combativité et sa passion sont inestimables pour l'équipe. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Dans une interview accordée à GOAL via NetBet Sport, Jermaine Pennant a évoqué les caractéristiques uniques de l'équipe de Leeds et les exigences des supporters. Il a souligné que même si le club ne réalise pas de transferts à plusieurs millions d'euros, les fans n'exigent qu'une chose des joueurs : qu'ils se donnent à fond sur le terrain.

Travail acharné et reconnaissance des supporters

Le style de jeu d'Aaronson correspond parfaitement à la philosophie de Leeds. Bien qu'il ne soit pas le joueur le plus talentueux du monde, sa volonté d'effectuer le travail ingrat, ses courses et sa lutte acharnée pour le ballon sont très appréciées par les supporters dans les tribunes. Pour les fans, être un bon professionnel et jouer avec le cœur pour le club sont les critères les plus importants.

La carrière du joueur de 25 ans à Leeds a connu des débuts difficiles. Il a vécu la douleur de la relégation dès sa première saison et a été critiqué pour être parti en prêt. Cependant, le joueur est revenu dans l'équipe et a apporté une contribution significative à la conquête du titre de Championship lors de la saison 2024-25.

Grâce à ces changements positifs, un nouveau contrat a été signé avec Brenden Aaronson cet été, courant jusqu'en 2029. La politique de transfert intelligente et les ajustements tactiques mis en œuvre par le staff technique dirigé par Daniel Farke ont permis à l'équipe de maintenir sa position et de commencer la nouvelle saison de Premier League avec stabilité.

Aaronson a réussi à marquer son premier but de la saison actuelle lors du match de Coupe de la Ligue (Carabao Cup) contre Chelsea. Ses mouvements en attaque et son activité pour soutenir ses coéquipiers comme Dominic Calvert-Lewin justifient la confiance de l'entraîneur et des supporters.

En conclusion, le succès de Brenden Aaronson à Leeds prouve clairement qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un statut de star, mais que le travail acharné sur le terrain et la lutte pour les intérêts collectifs valent mieux que n'importe quel transfert coûteux.