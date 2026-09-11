La Chine étend l'utilisation des robots pour des missions policières et militaires

Un poste de police robotisé a été officiellement inauguré dans le district de Longgang, à Shenzhen, en Chine. Il intègre des robots humanoïdes, des patrouilleurs à roues et quadrupèdes, des drones ainsi que des véhicules autonomes.

Les robots sont capables d'effectuer des patrouilles automatiques dans les rues, de détecter les comportements suspects, de rechercher des personnes disparues et d'apporter une assistance lors de situations d'urgence.

La Chine explore également l'utilisation de robots dans le domaine militaire. Des chercheurs ont développé des scénarios où un groupe de six robots peut pénétrer dans un bâtiment occupé par l'ennemi aux côtés de soldats pour inspecter les pièces.

D'autres projets étudient l'infiltration discrète de robots en territoire ennemi, la cartographie de zones et l'identification de cibles. Certains chercheurs estiment que ces technologies pourraient être déployées sur les champs de bataille d'ici 5 à 10 ans.

Cependant, ces projets en sont encore principalement au stade de la recherche et des tests.