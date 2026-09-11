La célèbre « robe de la vengeance » de la princesse Diana mise aux enchères

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La célèbre « robe de la vengeance » de la princesse Diana mise aux enchères

La célèbre robe noire portée par la défunte princesse Diana du Royaume-Uni le jour où l'infidélité du prince Charles a été révélée en 1994 sera mise en vente lors d'une vente aux enchères chez Sotheby's en décembre. La robe, connue sous le nom de « robe de la vengeance », est estimée entre 110 000 et 220 000 livres sterling. C'est ce qu'a rapporté Meduza.

La robe noire, moulante, à épaules dénudées et courte, créée par Christina Stambolian, a marqué l'un des changements les plus radicaux dans l'image de Diana. La princesse l'a portée le soir même où Charles a admis son infidélité lors d'une interview télévisée. Par la suite, les médias ont commencé à appeler cette tenue la « robe de la vengeance ».

La robe est mise aux enchères pour la première fois depuis 1997. Avant la vente, elle sera exposée à Londres, Hong Kong et Genève, tandis que la vente principale aura lieu à New York.

Morgan Halimi, responsable mondiale de la mode chez Sotheby's, a souligné que cette robe représente bien plus qu'un simple vêtement. Selon elle, la robe transcende la mode pour incarner l'un de ces moments rares qui font partie intégrante de l'histoire culturelle.

Il est intéressant de noter que Diana avait initialement prévu de porter une robe Valentino ce soir-là. Cependant, elle a finalement choisi la robe noire créée par Stambolian. La créatrice a comparé ce look à Odile, le cygne noir du ballet « Le Lac des cygnes ».

Diana a elle-même vendu cette robe lors d'une vente aux enchères caritative en 1997, récoltant 39 098 livres sterling. La famille qui l'a achetée à l'époque l'a conservée pendant près de 30 ans.

Malgré les années écoulées, Diana reste une icône unique dans le monde de la mode. Son style vestimentaire est toujours considéré comme une source d'inspiration pour la jeune génération d'aujourd'hui.

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