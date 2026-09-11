MSI présente un moniteur conçu pour les appareils Apple

MSI, une marque technologique renommée, a dévoilé son nouveau moniteur PRO MAX 341QPXW14G destiné aux utilisateurs de l'écosystème Apple. Selon Ixbt.com, cet appareil a été spécifiquement conçu pour une utilisation optimale avec les ordinateurs Mac et les tablettes iPad, ciblant les professionnels qui privilégient la qualité d'image et le confort. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Bien que ce moniteur soit compatible avec tout type d'ordinateur, le fabricant souligne particulièrement son intégration avec les appareils Apple sur son site officiel. L'appareil arbore un design moderne et sobre, avec un châssis blanc qui apporte une esthétique unique au bureau, idéal pour les utilisateurs adeptes d'espaces de travail minimalistes.

Capacités techniques et caractéristiques de l'écran

Le nouveau moniteur est équipé d'une dalle QD-OLED ultra-large de 34 pouces de cinquième génération, offrant une résolution de 1440p. L'accent est mis sur la précision des couleurs, avec un indice Delta E inférieur à 2 et une couverture de 99 % de l'espace colorimétrique DCI-P3.

Le moniteur prend en charge un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Bien que ce chiffre ne soit pas élevé pour les joueurs modernes, il est suffisant pour cet appareil destiné aux tâches professionnelles plutôt qu'au gaming. De plus, une suite de solutions de protection OLED Care 3.0 est intégrée pour prolonger la durée de vie de la dalle et prévenir l'usure.

Fonctionnalités spéciales pour les utilisateurs Apple

La principale particularité de l'appareil réside dans son intégration poussée avec les technologies Apple. Le mode M-Color aide à maintenir une reproduction fidèle des couleurs sur les MacBook compatibles. Le mode M-Sync permet aux utilisateurs de contrôler la luminosité de l'écran et le volume directement via les touches dédiées du MacBook.

En outre, l'appareil est équipé d'un commutateur KVM permettant de connecter trois appareils simultanément, ainsi que de la technologie KVM 2.0 pour gérer plusieurs gadgets. Le port USB-C permet de fournir jusqu'à 98 W de puissance aux appareils connectés, réduisant ainsi le besoin de blocs d'alimentation supplémentaires.

Pour l'instant, MSI n'a pas révélé le prix ni la date de sortie du moniteur PRO MAX 341QPXW14G. Néanmoins, ses caractéristiques techniques avancées et sa compatibilité parfaite avec les appareils Apple devraient susciter un grand intérêt parmi les designers professionnels et les créateurs de contenu.