Dyson présente une brosse à dents intelligente qui nettoie en visualisant les dents

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Dyson présente une brosse à dents intelligente qui nettoie en visualisant les dents

Dyson a présenté CameraJet, une nouvelle brosse à dents intelligente qui permet de visualiser le processus de nettoyage buccal via une caméra. Grâce à sa caméra interne, l'appareil identifie les espaces interdentaires et aide à les nettoyer avec un jet de liquide spécial. C'est ce qu'a annoncé Dyson.

La macro caméra de 100 000 pixels intégrée à la brosse analyse 28 images par seconde. Une fois que le système basé sur l'IA détecte les espaces entre les dents, il pulvérise du bain de bouche directement sur ces zones. Dyson présente cette fonction comme une méthode similaire à du « fil dentaire liquide ».

Brosse à dents électrique Dyson rose pâle tenue à la main sur fond noir.

L'appareil se connecte à l'application MyDyson via Wi-Fi et Bluetooth. L'utilisateur peut voir le processus de nettoyage en direct sur l'écran de son smartphone, suivre les zones nettoyées et recevoir des conseils sur sa technique de brossage.

Le prix de CameraJet aux États-Unis est fixé à 499,99 dollars. L'appareil a été mis en vente le 1er septembre 2026.

Une femme effectue un examen dentaire à distance à l'aide d'une application sur smartphone.
DysonCameraJetMyDysonSun'iy intellekt
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