José Mourinho défend les stars Vinícius et Mbappé

L'entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, a fermement défendu ses attaquants vedettes, Vinícius Júnior et Kylian Mbappé, après qu'ils ont été pris à partie par les supporters au stade Santiago Bernabéu. Lors de la conférence de presse précédant le match de La Liga contre le Rayo Vallecano, le technicien a souligné que les joueurs donnent tout sur le terrain. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Le club royal enregistre des résultats mitigés ces derniers temps. Après la défaite en championnat contre le Real Betis, une victoire difficile a été obtenue contre l'Inter en Ligue des champions. Cependant, ce succès a suscité le mécontentement de certains supporters dans les tribunes.

Selon les informations diffusées par le journal 20Minutos, certains secteurs du stade ont sifflé Vinícius et Mbappé pendant le match pour exprimer leur mécontentement. Lors de la conférence de presse de vendredi, l'entraîneur a répondu avec calme à cette attitude des fans, réaffirmant sa confiance totale en ses stars offensives.

Pourquoi les supporters jettent-ils des pierres sur l'arbre qui porte des fruits ?

José Mourinho a utilisé un proverbe portugais traditionnel pour expliquer pourquoi les supporters prennent pour cible les joueurs les plus brillants du club madrilène. Il a appelé les fans à reconnaître les efforts fournis par les deux attaquants pour le bien de l'équipe.

Mourinho a déclaré lors de la conférence de presse : « Il y a un proverbe au Portugal : on ne jette des pierres qu'aux arbres qui portent des fruits. On ne jette pas de pierres à un arbre qui ne donne rien. Ce que Vini a accompli ici ces dernières années, combien de Ligues des champions il a gagnées, combien de buts il a marqués — c'est un arbre avec beaucoup de fruits. Les gens jettent des pierres parce qu'ils veulent des fruits, ils attendent le meilleur jeu de Vinícius ».

Le dévouement défensif de Mbappé

De plus, l'entraîneur expérimenté a salué la discipline défensive montrée par l'attaquant français Kylian Mbappé lors du match contre l'Inter. Il a noté que dans les dernières minutes du match, alors que l'équipe était en infériorité numérique, le joueur a tout donné sur le terrain.

« J'applique le même proverbe pour Kylian que pour Vinícius », a déclaré l'entraîneur. « Il y a des choses que je vois et que j'apprécie. J'ai vu l'équipe à la 90e minute, alors qu'elle était réduite à dix, et j'ai vu Mbappé jouer comme latéral gauche. Il a couvert Marc Cucurella qui était épuisé ».

Mourinho a ajouté que malgré sa fatigue physique, Mbappé a continué à protéger le flanc gauche jusqu'au bout, sous les cris et la motivation de son exigeant entraîneur.